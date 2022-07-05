Бананові оладки з шоколадом: рецепт швидкого сніданку від Анни Саліванчук
5 июля 2022 12:34
Акторка Анна Саліванчук
Пресслужба каналу ТЕТ
Акторка Анна Саліванчук поділилася рецептом швидкого солодкого сніданку. Як приготувати вдома смачні оладки – читайте у нашому матеріалі.
Анна Саліванчук, зірка ситкому «Одного разу під Полтавою» на ТЕТ, активна мама та вправна господиня, ділиться своїми перевіреними рецептами. Цього разу вона розповіла рецепт швидкого сніданку з бананових оладок з шоколадом.
Якщо у вас вдома пропадають банани, не поспішайте їх викидати: ви можете приготувати неймовірно смачні бананові оладки з шоколадом, – порадила Анна.
Інгредієнти:
- банан – 2 шт.
- яйце – 2 шт.
- рисове борошно – 120 г
- цукрова пудра – 1 ч. л.
- розпушувач – 1 ч. л.
- шоколад – за смаком
Спосіб приготування:
- Банани подрібнити блендером.
- Змішати всі інгредієнти до однорідності.
- Смажити на середньому вогні.
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