Бананові оладки з шоколадом: рецепт швидкого сніданку від Анни Саліванчук

5 июля 2022 12:34 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Бананові оладки з шоколадом: рецепт швидкого сніданку від Анни Саліванчук
Акторка Анна Саліванчук
Пресслужба каналу ТЕТ

Акторка Анна Саліванчук поділилася рецептом швидкого солодкого сніданку. Як приготувати вдома смачні оладки – читайте у нашому матеріалі.

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Акторка Анна Саліванчук, зірка ситкому «Одного разу під Полтавою» на ТЕТ, активна мама та вправна господиня, ділиться своїми перевіреними рецептами. Цього разу вона розповіла рецепт швидкого сніданку з бананових оладок з шоколадом.

Якщо у вас вдома пропадають банани, не поспішайте їх викидати: ви можете приготувати неймовірно смачні бананові оладки з шоколадом, – порадила Анна.

Інгредієнти:

  • банан – 2 шт.
  • яйце – 2 шт.
  • рисове борошно – 120 г
  • цукрова пудра – 1 ч. л.
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • шоколад – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Банани подрібнити блендером.
  2. Змішати всі інгредієнти до однорідності. 
  3. Смажити на середньому вогні.

Нагадаємо,

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