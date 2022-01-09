Супруга Жени Кота сделала откровенное признание о пополнении в семье

9 января 2022 01:20 Туренко Андрей
Супруга Жени Кота сделала откровенное признание о пополнении в семье
Женя Кот и Наталья Татаринцева
instagram.com/kot_jenya

Танцор Евгений Кот вместе с женой сделали несколько признаний о своей личной жизни.

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Танцор Евгений Кот сейчас находится на пике своей популярности. Мужчина уже успел победить в проекте «Танці з зірками», а также удостоился чести занять место в кресле судей «Україна має талант».

Не менее успешная у танцора супруга. Наталья Татаринцева является чемпионкой мира по танцам на пилоне. Вместе с ней Евгений живет в браке пять лет. Но за это время пара так и не стала родителями.

Танцор Женя Кот / instagram.com/kot_jenya
Именно тему детей в семье Кота решила поднять Маша Ефросинина в программе «Мой секрет». В результате, телеведущая получила от пары очень откровенный ответ.

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Наталья призналась, что забеременеть и выносить ребенка ей пока не удается из-за физических и психологических нагрузок. Особенно девушка перебывала в стрессе, когда была в олимпийской сборной и «работала на страну».

При этом Татаринцева призналась, что положительно настроена и уверена, что в скором времени у них с Евгением появится долгожданный первенец. 

Я на 100 процентов изменила свой график. Считаю, что нужно время – и у нас все получится. Женя поддерживает меня, мы говорили на эту тему. Как-то он мне сказал: «Знаешь, как бы то ни было, мне все равно. Мы сделаем этого ребенка либо сами, либо каким-нибудь другим путем. У нас все будет, успокойся, я с тобой». Эти слова полностью удовлетворили меня как женщину, - сказала девушка.

Женя Кот и Наталья Татаринцева / instagram.com/kot_jenya
Напомним, 

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