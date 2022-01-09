Супруга Жени Кота сделала откровенное признание о пополнении в семье
Танцор Евгений Кот вместе с женой сделали несколько признаний о своей личной жизни.
Не менее успешная у танцора супруга. Наталья Татаринцева является чемпионкой мира по танцам на пилоне. Вместе с ней Евгений живет в браке пять лет. Но за это время пара так и не стала родителями.
При этом Татаринцева призналась, что положительно настроена и уверена, что в скором времени у них с Евгением появится долгожданный первенец.
Я на 100 процентов изменила свой график. Считаю, что нужно время – и у нас все получится. Женя поддерживает меня, мы говорили на эту тему. Как-то он мне сказал: «Знаешь, как бы то ни было, мне все равно. Мы сделаем этого ребенка либо сами, либо каким-нибудь другим путем. У нас все будет, успокойся, я с тобой». Эти слова полностью удовлетворили меня как женщину, - сказала девушка.