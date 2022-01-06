Мой секрет: Женя Кот признался, что ему предлагали стать "содержанцем"

6 января 2022 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мой секрет: Женя Кот признался, что ему предлагали стать
Танцор Женя Кот
пресс-служба канала СТБ

Провокационная премьера, к которой не готова ни одна звезда – 7 января в эфир СТБ вернется «Мой секрет» с Машей Ефросининой.

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Первым гостем студии Маши станет судья «Україна має талант» Евгений Кот. Танцор наконец раскроет правду об отношениях с Ксенией Мишиной и вместе с женой расскажет, почему они до сих пор не завели детей.

А также только в студии «Мой секрет» Евгений Кот впервые расскажет кто из известных людей предлагал ему интим за деньги.

Как-то он мне говорит: «Ты себя в зеркало видел? Какая работа? Найдем тебе дядю, будешь баловаться… И будешь в шоколаде!»
 – рассказал Женя Кот.

Мой секрет с Машей Ефросининой: гость программы Женя Кот / пресс-служба канала СТБ

Но откроет ли Евгений Кот имя этого человека? Смотрите премьеру «Мой секрет» 7 января в 19:45 на СТБ!

Напомним,

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