Мой секрет: Женя Кот признался, что ему предлагали стать "содержанцем" Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Танцор Женя Кот пресс-служба канала СТБ

Провокационная премьера, к которой не готова ни одна звезда – 7 января в эфир СТБ вернется «Мой секрет» с Машей Ефросининой.