Мой секрет: Женя Кот признался, что ему предлагали стать "содержанцем"
Провокационная премьера, к которой не готова ни одна звезда – 7 января в эфир СТБ вернется «Мой секрет» с Машей Ефросининой.
А также только в студии «Мой секрет» Евгений Кот впервые расскажет кто из известных людей предлагал ему интим за деньги.
Как-то он мне говорит: «Ты себя в зеркало видел? Какая работа? Найдем тебе дядю, будешь баловаться… И будешь в шоколаде!»– рассказал Женя Кот.
Но откроет ли Евгений Кот имя этого человека? Смотрите премьеру «Мой секрет» 7 января в 19:45 на СТБ!
Напомним,