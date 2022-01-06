Звезды Нового канала рассказали о новогодних и рождественских традициях

Как празднуют Рождество звезды Нового канала? О главных привычках в зимние праздники рассказали Сергей Притула, Андрей Бедняков, Владимир Шумко и Michelle Andrade.

У ведущего шоу «Хто зверху?» и «Дети против звезд» есть много «мелких» ежедневных традиций со своими тремя детьми. Рождественские праздники – не исключение.

Новий рік святкуємо з сім’єю вдома. Різдво – у моєї мами в Збаражі. Між цими двома подіями – традиційний виїзд з друзями у Карпати, в незмінно улюблену місцину, – рассказывает Сергей Притула. – Одним словом, плани на новорічно-різдвяний період щороку майже не змінюються. Якщо говорити загалом про сімейні традиції, то виділю таку: без поцілунку на порозі з дому ніхто не виходить – ані діти, ані дорослі!

Телеведущий Сергей Притула / пресс-служба Нового канала

Андрей Бедняков выбирает семью

Новый ведущий интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» традицию встречать Новый год на работе сменил традицией проводить этот день дома с семьей. И очень этому рад!

Раньше, когда я еще жил в Мариуполе, на Новый год постоянно работал, вел корпоративы. Потом это продолжилось и в Киеве, – говорит ведущий. – Позже начал отказываться, потому что этот праздник захотелось проводить с семьей. Даже «жирные» заказы не брал. Вспомнил, сердце схватило. (Смеется). Теперь я стараюсь быть дома с женой и дочерью. Это главная традиция!

Телеведущий Сергей Бедняков / пресс-служба Нового канала

Участник Improv Live Show больше десяти лет работает ведущим. За этот период он всего один или два раза встречал Новый год не на работе. Другое дело – Рождество.

Для меня Новый год – не такой большой праздник, как Рождество, – делится импровизатор. – Эти дни я пытаюсь проводить с семьей, уехать к родителям. С первой звездочкой 6 января мы все вместе должны быть дома, мы придерживаемся этой традиции. Конечно, 7 января ходим колядовать. Я обожаю это дело с детства. Обычно ходим петь к знакомым, но в прошлом году были и у незнакомых людей. Узнавали меня, конечно, и были шокированы. А еще у нас с женой на двоих есть десять крестников, поэтому на Рождество мы переодеваемся в Деда Мороза и Снегурочку и развозим им подарки.

Владимир Шумко / пресс-служба Нового канала

Michelle Andrade празднует по-боливийски

Ведущая проекта «Орел і Решка. Земляне» Michelle Andrade под бой курантов, как и все, загадывает желание. Правда, делает это оригинально – по-боливийски! Традиция для нее – свежая, но очень интересная.

Самым теплым и долгожданным стало празднование Рождества и Нового года всей нашей боливийской двадцатки в родной Кочабамбе после того, как я восемь лет с ними не виделась, – говорит девушка. – Кстати, в том году научилась прикольной традиции – под бой курантов съедать 12 виноградин и на каждую загадывать желание!

Мишель Андраде / пресс-служба Нового канала

С наступающим Рождеством! Искренне желаем вам мира и благополучия.

Напомним,