Овощные вареники на Сочельник: рецепт постного блюда от Шефа Алекса Якутова
Что приготовить на Сочельник перед Рождеством? Просто и вкусно, нестандартное постное блюдо на свекольном соке по рецепту Алекса Якутова.
Ингредиенты для теста:
- Сок свекольный – 300 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Мука пшеничная – 500 г
- Соль – 10 г
Ингредиенты для начинки:
- Лук репчатый – 50 г
- Свекла – 100 г
- Морковь – 40 г
- Чеснок – 5 г
- Томаты пилати – 200 г
- Свекольное пюре – 50 мл
Приготовление теста:
1. Делаем свекольный сок. Для этого натираем сырую свеклу на мелкой терке. Добавляем соль. Приблизительно 3-4 г. Даем постоять 15-20 мин. Затем выжимаем сок руками через сито.
2. Свекольный сок перемешиваем с растопленным маслом и солью, доводим до кипения. Выключаем.
3. Когда смесь немного остынет, добавляем муку и замешиваем тесто.
Приготовление начинки:
1. Овощи нарезаем мелким кубиком и обжариваем до готовности.
2. Тем временем готовим свекольное пюре. Для этого свеклу запекаем в фольге в духовке до полной готовности. Перебиваем блендером в пюре.
3. Добавляем томаты пилати и пюре. Увариваем все вместе.
4. Доводим до вкуса солью, перцем и сахаром.
Готовим вареники:
1. Когда тесто замешано и начинка готова, приступаем к лепке вареников.
2. Готовим их на пару.
3. Вареники смазываем растительным маслом с зажаренным луком или сливочным маслом. И подаем на стол. Вкуснее всего будут со сметаной.
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