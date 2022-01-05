Что приготовить на Сочельник перед Рождеством? Просто и вкусно, нестандартное постное блюдо на свекольном соке по рецепту Алекса Якутова.

В канун Рождества украинцы собираются семьями на Сочельник. Традиционно на стол подают 12 постных блюд, каждое из которых что-то символизирует. Кутья – символ вечности, узвар – очищение души, а вареники означают сытость и достаток. Предлагаем и вам приготовить овощные вареники на свекольном соке по рецепту кулинарного гуру Нового канала, эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова . Они станут украшением вашего стола.

Овощные вареники на Сочельник: рецепт постного блюда от Шефа Алекса Якутова / пресс-служба Нового канала

Ингредиенты для теста:

Сок свекольный – 300 мл

Сливочное масло – 50 г

Мука пшеничная – 500 г

Соль – 10 г

Ингредиенты для начинки:

Лук репчатый – 50 г

Свекла – 100 г

Морковь – 40 г

Чеснок – 5 г

Томаты пилати – 200 г

Свекольное пюре – 50 мл

Приготовление теста:

1. Делаем свекольный сок. Для этого натираем сырую свеклу на мелкой терке. Добавляем соль. Приблизительно 3-4 г. Даем постоять 15-20 мин. Затем выжимаем сок руками через сито.

2. Свекольный сок перемешиваем с растопленным маслом и солью, доводим до кипения. Выключаем.

3. Когда смесь немного остынет, добавляем муку и замешиваем тесто.

Приготовление начинки:

1. Овощи нарезаем мелким кубиком и обжариваем до готовности.

2. Тем временем готовим свекольное пюре. Для этого свеклу запекаем в фольге в духовке до полной готовности. Перебиваем блендером в пюре.

3. Добавляем томаты пилати и пюре. Увариваем все вместе.

4. Доводим до вкуса солью, перцем и сахаром.

Готовим вареники:

1. Когда тесто замешано и начинка готова, приступаем к лепке вареников.

2. Готовим их на пару.

3. Вареники смазываем растительным маслом с зажаренным луком или сливочным маслом. И подаем на стол. Вкуснее всего будут со сметаной.

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