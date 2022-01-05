Овощные вареники на Сочельник: рецепт постного блюда от Шефа Алекса Якутова

5 января 2022 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Овощные вареники на Сочельник: рецепт постного блюда от Шефа Алекса Якутова
Шеф Алекс Якутов
пресс-служба Нового канала

Что приготовить на Сочельник перед Рождеством? Просто и вкусно, нестандартное постное блюдо на свекольном соке по рецепту Алекса Якутова.

Читайте такжеТорт Елочка – рецепт праздничного десерта от Лизы Глинской
В канун Рождества украинцы собираются семьями на Сочельник. Традиционно на стол подают 12 постных блюд, каждое из которых что-то символизирует. Кутья – символ вечности, узвар – очищение души, а вареники означают сытость и достаток. Предлагаем и вам приготовить овощные вареники на свекольном соке по рецепту кулинарного гуру Нового канала, эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова. Они станут украшением вашего стола.

Овощные вареники на Сочельник: рецепт постного блюда от Шефа Алекса Якутова / пресс-служба Нового канала

Ингредиенты для теста:

  • Сок свекольный – 300 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Мука пшеничная – 500 г
  • Соль – 10 г

Ингредиенты для начинки:

  • Лук репчатый – 50 г
  • Свекла – 100 г
  • Морковь – 40 г
  • Чеснок – 5 г
  • Томаты пилати – 200 г
  • Свекольное пюре – 50 мл

Приготовление теста:

1. Делаем свекольный сок. Для этого натираем сырую свеклу на мелкой терке. Добавляем соль. Приблизительно 3-4 г. Даем постоять 15-20 мин. Затем выжимаем сок руками через сито.
2. Свекольный сок перемешиваем с растопленным маслом и солью, доводим до кипения. Выключаем.
3. Когда смесь немного остынет, добавляем муку и замешиваем тесто.

Приготовление начинки:

1. Овощи нарезаем мелким кубиком и обжариваем до готовности.
2. Тем временем готовим свекольное пюре. Для этого свеклу запекаем в фольге в духовке до полной готовности. Перебиваем блендером в пюре.
3. Добавляем томаты пилати и пюре. Увариваем все вместе.
4. Доводим до вкуса солью, перцем и сахаром.

Готовим вареники:

1. Когда тесто замешано и начинка готова, приступаем к лепке вареников.
2. Готовим их на пару.
3. Вареники смазываем растительным маслом с зажаренным луком или сливочным маслом. И подаем на стол. Вкуснее всего будут со сметаной.

Смотрите реалии «На ножах» с Алексом Якутовым – весной 2022 года на Новом канале.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Новый Канал Рождество рецепты звезд Сочельник На ножах простые рецепты вареники рецепт Алекс Якутов овощные вареники рождественские блюда

Материалы по теме

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпуска
Новости

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов новогоднего выпускаЭксклюзив
Рождество 2022: колядки для детей и взрослых на украинском языке
Праздники

Рождество 2022: колядки для детей и взрослых на украинском языке
Торт Елочка – рецепт праздничного десерта от Лизы Глинской
Еда и рецепты

Торт Елочка – рецепт праздничного десерта от Лизы Глинской
Тоня Матвиенко опубликовала в Сети редкий кадр со своими братьями
Новости

Тоня Матвиенко опубликовала в Сети редкий кадр со своими братьями

Популярное на сайте

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Популярное видео

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK