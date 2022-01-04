Торт Елочка – рецепт праздничного десерта от Лизы Глинской

4 января 2022 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Торт Елочка – рецепт праздничного десерта от Лизы Глинской
Торт Елочка – рецепт праздничного десерта от Лизы Глинской
пресс-служба канала Украина

Как приготовить торт Елочка на новогодние и рождественские праздники? Известная кондитер и блогер Лиза Глинская поделилась невероятным рецептом десерта.

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В программе «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» с ведущими Марией Мельник и Анатолием Анатоличем кондитер Лиза Глинская рассказала, как приготовить идеальный зимний торт, который станет украшением любого праздничного стола.

Кондитер Лиза Глинская / пресс-служба канала Украина

Ингредиенты, чтобы приготовить пряничное тесто (три коржа):

  • 100 г меда
  • 100 г сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г яйца
  • 5 г пищевой соды
  • 400 г муки

Способ приготовления:

Засыпать сахар в сотейник и нагреть до состояния карамели. Тонкой струйкой, помешивая, залить горячее сливочное масло с медом. Снять сотейник с плиты. Добавить соду, перемешать. Оставить на 10 минут. Добавить яйцо, затем муку. Замесить тесто, убрать его в холодильник на 12 часов. Раскатать тесто на пергаменте, вырезать металлической формой елочку, толщина 5-6 мм, наколоть его вилкой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке – 8-10 минут.

Ингредиенты для приготовления ванильного ганаша:

  • 200 г белого шоколада 33-34%
  • 200 мл сливок (жирность 30-35%) – 1 часть
  • 200 мл сливок (жирность 30-35%) – 2 часть
  • 30 г меда
  • ваниль или ванильный сахар

Способ приготовления:

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Прогреть сливки с ванилью и медом, до парения. Добавить шоколад, перемешать до однородной консистенции. Добавить вторую часть сливок, пробить погружным блендером, до гладкости. Накрыть пленкой плотно в контакт и убрать в холодильник на 12 часов. Взбить ганаш миксером, насадка «венчик», до устойчивых пиков. Переложить в мешок с круглой насадкой, диаметр 10-12 мм.

Ингредиенты для смородиновой начинки:

  • 100 г пюре чёрной смородины
  • 100 г клубничного пюре
  • 30 г сахара
  • 15 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты в сотейнике, поставить на плиту, при постоянном помешивании довести массу до кипения, прокипятить 1 минуту, снять с плиты. Охладить. Перед использованием размять массу лопаткой и поместить в кондитерский мешок.

Сборка торта:

На остывший корж выложить крем и ягодную начинку, положить следующий корж, продолжать сборку торта, чередуя слои. Убрать торт в холодильник на ночь. Задекорировать голубикой, веточками розмарина, безе с кокосом.

Торт Елочка – рецепт праздничного десерта от Лизы Глинской / пресс-служба канала Украина

Напомним,

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