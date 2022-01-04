Торт Елочка – рецепт праздничного десерта от Лизы Глинской
Как приготовить торт Елочка на новогодние и рождественские праздники? Известная кондитер и блогер Лиза Глинская поделилась невероятным рецептом десерта.
Ингредиенты, чтобы приготовить пряничное тесто (три коржа):
- 100 г меда
- 100 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 100 г яйца
- 5 г пищевой соды
- 400 г муки
Способ приготовления:
Засыпать сахар в сотейник и нагреть до состояния карамели. Тонкой струйкой, помешивая, залить горячее сливочное масло с медом. Снять сотейник с плиты. Добавить соду, перемешать. Оставить на 10 минут. Добавить яйцо, затем муку. Замесить тесто, убрать его в холодильник на 12 часов. Раскатать тесто на пергаменте, вырезать металлической формой елочку, толщина 5-6 мм, наколоть его вилкой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке – 8-10 минут.
Ингредиенты для приготовления ванильного ганаша:
- 200 г белого шоколада 33-34%
- 200 мл сливок (жирность 30-35%) – 1 часть
- 200 мл сливок (жирность 30-35%) – 2 часть
- 30 г меда
- ваниль или ванильный сахар
Способ приготовления:
Ингредиенты для смородиновой начинки:
- 100 г пюре чёрной смородины
- 100 г клубничного пюре
- 30 г сахара
- 15 г кукурузного крахмала
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты в сотейнике, поставить на плиту, при постоянном помешивании довести массу до кипения, прокипятить 1 минуту, снять с плиты. Охладить. Перед использованием размять массу лопаткой и поместить в кондитерский мешок.
Сборка торта:
На остывший корж выложить крем и ягодную начинку, положить следующий корж, продолжать сборку торта, чередуя слои. Убрать торт в холодильник на ночь. Задекорировать голубикой, веточками розмарина, безе с кокосом.
Напомним,