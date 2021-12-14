Картофельный крем-суп по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
14 декабря 2021 23:10
Картофельный крем-суп по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала
Пошаговый рецепт приготовления блюда Картофельный крем-суп – рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова.
крем-суп. Секретом приготовления горячего делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 1 головка
- Картофель – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Масло – 50 г
- Чабрец – 50 г
- Молоко – 100 г
- Сливки – 100 г
- Бульон – 1 л
- Черный перец, мускатный орех – по вкусу
- Бекон – 200 г
- Сухари – 200 г
- Кинза, мята – по вкусу
Способ приготовления:
- Обжарьте капусту крупными кусками.
- Обжарьте лук и чеснок.
- Порежьте кубиками отварной картофель и обжарьте его.
- Смешайте картофель, капусту, лук и чеснок. Протушите все вместе. Затем взбейте все в блендере. Процедите через сито.
- Добавьте к блюду: сушеный тимьян, молоко, сливки и любой бульон. Протушите все вместе.
- Добавьте к блюду: кинзу, мяту, черный перец, натрите мускатный орех. Выложите бекон и сухари. Поставьте на несколько минут в духовку. Готово! Приятного аппетита!
Напомним,