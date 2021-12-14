Картофельный крем-суп по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

14 декабря 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Картофельный крем-суп по рецепту Шефа
Картофельный крем-суп по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала

Пошаговый рецепт приготовления блюда Картофельный крем-суп – рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова.

Читайте такжеПаста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова
Из названия становится понятно, что главный ингредиент этого блюда – картофель. Многие хозяйки знают, как приготовить обычный суп с этим овощем, но мало кому известно, что нужно делать, чтобы получить вкусный суп-пюре или крем-суп. Секретом приготовления горячего делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 1 головка
  • Картофель – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Масло – 50 г
  • Чабрец – 50 г
  • Молоко – 100 г
  • Сливки – 100 г
  • Бульон – 1 л
  • Черный перец, мускатный орех – по вкусу
  • Бекон – 200 г
  • Сухари – 200 г
  • Кинза, мята – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обжарьте капусту крупными кусками.
  2. Обжарьте лук и чеснок.
  3. Порежьте кубиками отварной картофель и обжарьте его.
  4. Смешайте картофель, капусту, лук и чеснок. Протушите все вместе. Затем взбейте все в блендере. Процедите через сито.
  5. Добавьте к блюду: сушеный тимьян, молоко, сливки и любой бульон. Протушите все вместе.
  6. Добавьте к блюду: кинзу, мяту, черный перец, натрите мускатный орех. Выложите бекон и сухари. Поставьте на несколько минут в духовку. Готово! Приятного аппетита!

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Адская кухня рецепты рецепты звезд простые рецепты первое блюдо блюда из картофеля крем-суп Алекс Якутов

Материалы по теме

Адская кухня: кто покинул шоу в 15 выпуске от 13.12.2021
Новости

Адская кухня: кто покинул шоу в 15 выпуске от 13.12.2021
Адская кухня: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2021)
Телешоу

Адская кухня: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2021)
Сергей Середа планирует с супругой еще детей: Это же счастье, когда дети по тебе ползают
Новости

Сергей Середа планирует с супругой еще детей: Это же счастье, когда дети по тебе ползают
Тост із копченою кількою в олії та печеними перцями – рецепт
Еда и рецепты

Тост із копченою кількою в олії та печеними перцями – рецептPR

Популярное на сайте

Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных

Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных
Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует повышенное давление

Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует повышенное давление
Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
Названа самая сексуальная группа крови: эти люди привлекательнее

Названа самая сексуальная группа крови: эти люди привлекательнее

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
Стосується кожного: Родители-соседи (эфир от 13.12.2021)

Стосується кожного: Родители-соседи (эфир от 13.12.2021)
Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021

Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021
МАСКА 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK