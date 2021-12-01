Рецепт шоколадно-орехового печенья для холодных вечеров от участницы "Адской кухни"
1 декабря 2021 00:40
Рецепт шоколадно-орехового печенья для холодных вечеров от участницы "Адской кухни"
pixabay.com
Рецептом вкусной согревающей выпечки поделилась участница реалити Нового канала Яна Беденко.
печенья, которое приготовила собственными руками. Так выглядит уют. Вариантов выпечки множество, а Новый канал предлагает воспользоваться рецептом шоколадно-орехового печенья от участницы «Адской кухни» Яны Беденко.
Ингредиенты:
- мука – 225 г
- разрыхлитель – 10 г
- сливочное масло – 150 г
- сахар – 150 г
- 1 яйцо
- миндаль – 100 г
- черный шоколад не менее 70% – 150 г
- цедра апельсина
Способ приготовления:
- Масло вынимаем из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.
- Духовку ставим греться до 170 градусов.
- Масло смешиваем с сахаром. Вводим яйцо. Хорошо перемешиваем.
- Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в масляную массу. Хорошо вымешиваем.
- Орехи и шоколад измельчаем ножом, натираем цедру на маленькой терке. Все эти вкусняшки вмешиваем в тесто.
- Формируем из теста колбаску диаметром 3 см, режем на медальончики толщиной 0,5 см.
- Выкладываем печенье на пергамент или силиконовый коврик. И отправляем в духовку на 12-15 минут. После того как достаем, не снимаем с противня до полного остывания. Заваривайте чай и наслаждаемся собственноручно приготовленным печеньем! Приятного аппетита!
Рецепт шоколадно-орехового печенья для холодных вечеров от участницы "Адской кухни" / Unsplash.com
Напомним,