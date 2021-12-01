Рецепт шоколадно-орехового печенья для холодных вечеров от участницы "Адской кухни"

1 декабря 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Рецепт шоколадно-орехового печенья для холодных вечеров от участницы
Рецепт шоколадно-орехового печенья для холодных вечеров от участницы "Адской кухни"
pixabay.com

Рецептом вкусной согревающей выпечки поделилась участница реалити Нового канала Яна Беденко.

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Холодными вечерами хочется налить чашечку чая, а к нему – вкусного печенья, которое приготовила собственными руками. Так выглядит уют. Вариантов выпечки множество, а Новый канал предлагает воспользоваться рецептом шоколадно-орехового печенья от участницы «Адской кухни» Яны Беденко.

Ингредиенты:

  • мука – 225 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • сливочное масло – 150 г
  • сахар – 150 г
  • 1 яйцо
  • миндаль – 100 г
  • черный шоколад не менее 70% – 150 г
  • цедра апельсина

Способ приготовления:

  1. Масло вынимаем из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.
  2. Духовку ставим греться до 170 градусов.
  3. Масло смешиваем с сахаром. Вводим яйцо. Хорошо перемешиваем.
  4. Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в масляную массу. Хорошо вымешиваем.
  5. Орехи и шоколад измельчаем ножом, натираем цедру на маленькой терке. Все эти вкусняшки вмешиваем в тесто.
  6. Формируем из теста колбаску диаметром 3 см, режем на медальончики толщиной 0,5 см.
  7. Выкладываем печенье на пергамент или силиконовый коврик. И отправляем в духовку на 12-15 минут. После того как достаем, не снимаем с противня до полного остывания. Заваривайте чай и наслаждаемся собственноручно приготовленным печеньем! Приятного аппетита!

Рецепт шоколадно-орехового печенья для холодных вечеров от участницы "Адской кухни" / Unsplash.com

Напомним,

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