Салат с картофелем и скумбрией от Адского Шефа Алекса Якутова

26 ноября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Салат с картофелем и скумбрией от Адского Шефа Алекса Якутова
Салат с картофелем и скумбрией от Адского Шефа Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала

Что приготовить дома вкусненькое и необычное? Алекс Якутов поделился рецептом простого блюда из картофеля со скумбрией.

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Картошка является основной частью рациона всех украинцев. Ее можно использовать как самостоятельное блюдо или как ингредиент для многих других. Рецепт блюда из картофеля от Шефа реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекса Якутова удивит вас простотой приготовления и необычным видом.

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 шт.
  • Каперсы – 1 ч. л.
  • Лук – 1 шт.
  • Копченая скумбрия – 1 шт.
  • Листья руколы – 200 г

Ингредиенты для заправки:

  • Дижонская горчица – 1 ч. л.
  • Яблочный уксус – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Перец, соль, сахарная пудра – по вкусу
  • Соленые огурцы – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель в мундире. Почистите и порежьте дольками. Обжарьте на масле. Добавьте лук и вместе обжарьте.
  2. Выложите картофель на тарелку. Добавьте к нему каперсы.
  3. Очистите скумбрию от костей.
  4. Положите рыбу к картофелю.
  5. Приготовьте заправку, смешав все ингредиенты.
  6. Полейте салат заправкой и украсьте руколой.

Напомним,

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