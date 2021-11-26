Салат с картофелем и скумбрией от Адского Шефа Алекса Якутова
26 ноября 2021 06:00
Салат с картофелем и скумбрией от Адского Шефа Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала
Что приготовить дома вкусненькое и необычное? Алекс Якутов поделился рецептом простого блюда из картофеля со скумбрией.
«Адская кухня» (Новый канал) Алекса Якутова удивит вас простотой приготовления и необычным видом.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 шт.
- Каперсы – 1 ч. л.
- Лук – 1 шт.
- Копченая скумбрия – 1 шт.
- Листья руколы – 200 г
Ингредиенты для заправки:
- Дижонская горчица – 1 ч. л.
- Яблочный уксус – 1 ст. л.
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Перец, соль, сахарная пудра – по вкусу
- Соленые огурцы – 1 шт.
Способ приготовления:
- Отварите картофель в мундире. Почистите и порежьте дольками. Обжарьте на масле. Добавьте лук и вместе обжарьте.
- Выложите картофель на тарелку. Добавьте к нему каперсы.
- Очистите скумбрию от костей.
- Положите рыбу к картофелю.
- Приготовьте заправку, смешав все ингредиенты.
- Полейте салат заправкой и украсьте руколой.
Напомним,