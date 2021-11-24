Как приготовить сочное и вкусное мясо: ТОП-3 лайфхака от Эктора Хименес-Браво

Судья шоу «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился своими любимыми лайфхаками по приготовлению мяса. Как сделать его сочным и вкусным? Читайте в материале.

1. Маринад

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво часто делится со своими подписчиками в социальных сетях рецептами и полезными кулинарными советами. Так, Эктор рассказал, что поможет сохранить сочность мясного блюда.

Судья проекта «МастерШеф» советует попробовать маринад с гранатовым соком и апельсиновым фрешем. По его словам, такая жидкость хорошо размягчит мясо, наполнит его новым вкусом и сохранит сочность.

Как приготовить сочное и вкусное мясо: ТОП-3 лайфхака от Эктора Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

2. Вакуум

Чем больше вакуум в емкости, где вы маринуете мясо, тем он лучше пропитывает! Идеально для этого подойдет герметичный пакет-слайдер.

3. Солить – в конце

По словам Эктора, это касается больше жарки мяса. Сначала вы запечатываете все соки внутри, за счет обжарки, а солите в конце. Тогда будет чистый вкус мяса, немного подсоленный по краям. Со стейками точно так же, солим в конце, при подаче.

Все эти советы сделают ваш блюдо из мясо еще сочнее и многограннее по вкусу, – дополняет шеф-повар.

Напомним,