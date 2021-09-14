Рецепт идеальных сырников от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского

14 сентября 2021 23:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Рецепт идеальных сырников от судьи

Как приготовить дома вкусные сырники. Сырники из творога на сковороде – простой пошаговый рецепт от Владимира Ярославского.

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Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф-11», активно делится с поклонниками различными рецептами. На этот раз шеф-повар поделился рецептом вкуснейших сырников.

Ингредиенты:

  • 300г сыра (отжать)
  • 1 желток (пол яйца или желток (или перемешайте и возьмите часть, или сделайте двойную закладки – возьмете целое)
  • 25 г сахара
  • 50 г муки (25 гр для сырников, 25 гр на доску)
  • Ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешать сыр, яйцо и сахар вилкой, добавить муку, еще раз перемешать.
  2. Выложить на доску или стол, где уже есть мука.
  3. Сформировать «колбасу», нарезать ножом в «шайбы», из них сформировать шарики. И уже с помощью тупой части ножа сформировать сырники.
  4. Обжарить с 2-х сторон до румяной корочки, затем запечь в духовке. Или дожарить еще по 1 разу со всех сторон уже под крышкой. В последнем случае, не делайте изделия очень толстыми – они должны прожариться.
  5. Подаем с тем, что мы любим – сметана или варенье... или сгущенное молоко!

Советы! Сыр необходимо отжимать от излишней влаги. Делаем это через полотенце, обычное вафельное. Еще один секрет – не перемешивать сырники долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обваляли в муке и обтрусили от лишней – и вперед, жарить!

Напомним,

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