Рецепт идеальных сырников от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского

Как приготовить дома вкусные сырники. Сырники из творога на сковороде – простой пошаговый рецепт от Владимира Ярославского.

Ингредиенты:

300г сыра (отжать)

1 желток (пол яйца или желток (или перемешайте и возьмите часть, или сделайте двойную закладки – возьмете целое)

25 г сахара

50 г муки (25 гр для сырников, 25 гр на доску)

Ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

Смешать сыр, яйцо и сахар вилкой, добавить муку, еще раз перемешать. Выложить на доску или стол, где уже есть мука. Сформировать «колбасу», нарезать ножом в «шайбы», из них сформировать шарики. И уже с помощью тупой части ножа сформировать сырники. Обжарить с 2-х сторон до румяной корочки, затем запечь в духовке. Или дожарить еще по 1 разу со всех сторон уже под крышкой. В последнем случае, не делайте изделия очень толстыми – они должны прожариться. Подаем с тем, что мы любим – сметана или варенье... или сгущенное молоко!

Владимир Ярославский , судья проекта «МастерШеф-11», активно делится с поклонниками различными рецептами. На этот раз шеф-повар поделился рецептом вкуснейших сырников.

Советы! Сыр необходимо отжимать от излишней влаги. Делаем это через полотенце, обычное вафельное. Еще один секрет – не перемешивать сырники долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обваляли в муке и обтрусили от лишней – и вперед, жарить!

Напомним,