Рецепт идеальных сырников от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского
Как приготовить дома вкусные сырники. Сырники из творога на сковороде – простой пошаговый рецепт от Владимира Ярославского.
Ингредиенты:
- 300г сыра (отжать)
- 1 желток (пол яйца или желток (или перемешайте и возьмите часть, или сделайте двойную закладки – возьмете целое)
- 25 г сахара
- 50 г муки (25 гр для сырников, 25 гр на доску)
- Ваниль – по вкусу
Способ приготовления:
- Смешать сыр, яйцо и сахар вилкой, добавить муку, еще раз перемешать.
- Выложить на доску или стол, где уже есть мука.
- Сформировать «колбасу», нарезать ножом в «шайбы», из них сформировать шарики. И уже с помощью тупой части ножа сформировать сырники.
- Обжарить с 2-х сторон до румяной корочки, затем запечь в духовке. Или дожарить еще по 1 разу со всех сторон уже под крышкой. В последнем случае, не делайте изделия очень толстыми – они должны прожариться.
- Подаем с тем, что мы любим – сметана или варенье... или сгущенное молоко!
Советы! Сыр необходимо отжимать от излишней влаги. Делаем это через полотенце, обычное вафельное. Еще один секрет – не перемешивать сырники долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обваляли в муке и обтрусили от лишней – и вперед, жарить!
Напомним,