Творожная запеканка по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
9 сентября 2021 23:00
Творожная запеканка по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала
Как дома приготовить быстро вкусную творожную запеканку? простым пошаговым рецептом поделился Шеф реалити "Адская кухня" Алекс Якутов.
«Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- Творога – 600 г
- Желтков – 2 шт.
- Яиц – 2 шт.
- Разрыхлителя – 3 г
- Муки – 80 г
- Кураги – 100 г
- Сахара – 100 г
- Цедра одного лайма
- Цедра одного апельсина
Творожная запеканка по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова / пресс-служба
Приготовление:
- Перетрите творог, добавьте к нему два желтка и два яйца.
- К творожной массе добавьте сахар, муку, измельченную курагу, цедру апельсина и лайма. Все тщательно перемешайте.
- Выложите в круглую форму. Выпекайте при температуре 150 градусов 30 минут. Готово!
Напомним,