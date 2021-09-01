Бограч – сытное первое блюдо по рецепту Адского Шефа Алекса Якутова

1 сентября 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Бограч – сытное первое блюдо по рецепту Адского Шефа Алекса Якутова
Бограч – сытное первое блюдо по рецепту Адского Шефа Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала

Хотите дома приготовить вкусный бограч? Мы делимся рецептом первого блюда от Адского Шефа Алекса Якутова. Простое приготовление бограча в пошаговом рецепте.

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У каждого повара – свой уникальный подход к приготовлению бограча. Вариаций множество. Делимся рецептом блюда от Шефа реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекса Якутова. Кстати, он, как настоящий виртуоз, добавил к бограчу авторские вкусовые усовершенствования. Покупайте ингредиенты по списку и готовьте это шедевральное первое блюдо.

Ингредиенты для бульона:

  • Куриные суставы – 1 кг
  • Телячьи копыта и хвосты – 1 кг
  • Свиные копыта и хвосты – 1 кг
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Можжевеловые ягоды – 20 шт.
  • Гвоздика – 10 шт.
  • Черный перец – 10 шт.
  • Несколько веток чабреца и петрушки

Приготовление бульона:

  1. Суставы, копыта и хвосты поместите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и залейте новую воду.
  2. Создайте букет из специй. Все поместите в марлю, положите в кастрюлю.
  3. Варите на маленьком огне 6-7 часов. Затем процедите бульон.

Ингредиенты для бограча:

  • Лук – 3 шт.
  • Морковь –  2 шт.
  • Корень петрушки – 1 шт.
  • Корень пастернака – 1 шт.
  • Корень сельдерея – 1 шт.
  • Болгарский перец – 5 шт.
  • Помидоры –  500 г
  • Перец чили – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Картофель – 5 шт.
  • Свинина на кости – 300 г
  • Сало – 200 г
  • Шовдарь – 200 г
  • Несколько веток кинзы, петрушки
  • Сухой чили, сахар, перец, соль по вкусу
  • Несколько грамм кориандра, паприки, можжевеловых зерен

Приготовление бограча:

  1. Порежьте кубиками морковь, корень сельдерея и петрушки, болгарский перец, чеснок, картофель.
  2. Сложите в кастрюлю сало и шовдарь. Томите на маленьком огне.
  3. Обжарьте на масле морковь, корни сельдерея, пастернака, петрушки.
  4. К полуготовым овощам добавьте порезанный перец, перебитые помидоры, сухой чили, сахар. Все тщательно перемешайте.
  5. В ступке перетрите специи: кориандр, паприку, можжевеловые зерна. Добавьте к овощам.
  6. Обжарьте картошку и добавьте к овощам.
  7. Обжарьте свинину и добавьте к овощам.
  8. Переместите все ингредиенты в кастрюлю и залейте бульоном.
  9. Добавьте зелень кинзы и петрушки.

Напомним, 

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