Бограч – сытное первое блюдо по рецепту Адского Шефа Алекса Якутова
1 сентября 2021 23:20
Бограч – сытное первое блюдо по рецепту Адского Шефа Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала
Хотите дома приготовить вкусный бограч? Мы делимся рецептом первого блюда от Адского Шефа Алекса Якутова. Простое приготовление бограча в пошаговом рецепте.
Алекса Якутова. Кстати, он, как настоящий виртуоз, добавил к бограчу авторские вкусовые усовершенствования. Покупайте ингредиенты по списку и готовьте это шедевральное первое блюдо.
Ингредиенты для бульона:
- Куриные суставы – 1 кг
- Телячьи копыта и хвосты – 1 кг
- Свиные копыта и хвосты – 1 кг
- Лавровый лист – 5 шт.
- Можжевеловые ягоды – 20 шт.
- Гвоздика – 10 шт.
- Черный перец – 10 шт.
- Несколько веток чабреца и петрушки
Приготовление бульона:
- Суставы, копыта и хвосты поместите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения и залейте новую воду.
- Создайте букет из специй. Все поместите в марлю, положите в кастрюлю.
- Варите на маленьком огне 6-7 часов. Затем процедите бульон.
Ингредиенты для бограча:
- Лук – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Корень петрушки – 1 шт.
- Корень пастернака – 1 шт.
- Корень сельдерея – 1 шт.
- Болгарский перец – 5 шт.
- Помидоры – 500 г
- Перец чили – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Картофель – 5 шт.
- Свинина на кости – 300 г
- Сало – 200 г
- Шовдарь – 200 г
- Несколько веток кинзы, петрушки
- Сухой чили, сахар, перец, соль по вкусу
- Несколько грамм кориандра, паприки, можжевеловых зерен
Приготовление бограча:
- Порежьте кубиками морковь, корень сельдерея и петрушки, болгарский перец, чеснок, картофель.
- Сложите в кастрюлю сало и шовдарь. Томите на маленьком огне.
- Обжарьте на масле морковь, корни сельдерея, пастернака, петрушки.
- К полуготовым овощам добавьте порезанный перец, перебитые помидоры, сухой чили, сахар. Все тщательно перемешайте.
- В ступке перетрите специи: кориандр, паприку, можжевеловые зерна. Добавьте к овощам.
- Обжарьте картошку и добавьте к овощам.
- Обжарьте свинину и добавьте к овощам.
- Переместите все ингредиенты в кастрюлю и залейте бульоном.
- Добавьте зелень кинзы и петрушки.
Напомним,