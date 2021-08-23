Свиные ребрышки с медом и паприкой – рецепт Григория Германа

23 августа 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Свиные ребрышки с медом и паприкой – рецепт Григория Германа
Свиные ребрышки с медом и паприкой – рецепт Григория Германа
pixabay.com

Как приготовить дома вкусно и быстро свиные ребрышки? Простой рецепт приготовления запеченных свиных ребрышек – читайте в нашем материале.

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Главный кулинарный эксперт канала «Украина» Григорий Герман поделился одним из лучших рецептов к праздничному столу – ребрышки под особым маринадом.

Ингредиенты:

  • Свиные ребра – 800 г
  • Лук красный – 2 шт.
  • Чеснок – 6 зубчиков
  • Лемонграсс – 1 шт.
  • Имбирь – 3 см
  • Чили перец – 2 шт.
  • Лист лайма – 6 шт.
  • Анис – 2 звездочки
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Кунжут – 1 ч.л.
  • Семена фенхеля – 1 ч.л.
  • Паприка – 4 ст.л.
  • Перец сычуанский - 1 ч.л.
  • Корица – 1 палочки
  • Темный соевый соус – 100 г
  • Уксус – 50 мл
  • Мед – 100 г
  • Кунжутное масло – 100 г
  • Лайм – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Промыть ребра и промокнуть бумажными салфетками.
  2. Смешать все ингредиенты для маринада.
  3. Хорошенько смазать им ребра и оставить мариноваться в течении 2 часов.
  4. Запекать в духовке при температуре 160 градусов в течении 2-х часов. Готово! Приятного аппетита!

Свиные ребрышки с медом и паприкой / pixabay.com

Напомним,

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