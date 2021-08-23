Свиные ребрышки с медом и паприкой – рецепт Григория Германа
23 августа 2021 13:10
Свиные ребрышки с медом и паприкой – рецепт Григория Германа
pixabay.com
Как приготовить дома вкусно и быстро свиные ребрышки? Простой рецепт приготовления запеченных свиных ребрышек – читайте в нашем материале.
ребрышки под особым маринадом.
Ингредиенты:
- Свиные ребра – 800 г
- Лук красный – 2 шт.
- Чеснок – 6 зубчиков
- Лемонграсс – 1 шт.
- Имбирь – 3 см
- Чили перец – 2 шт.
- Лист лайма – 6 шт.
- Анис – 2 звездочки
- Кориандр – 1 ч.л.
- Кунжут – 1 ч.л.
- Семена фенхеля – 1 ч.л.
- Паприка – 4 ст.л.
- Перец сычуанский - 1 ч.л.
- Корица – 1 палочки
- Темный соевый соус – 100 г
- Уксус – 50 мл
- Мед – 100 г
- Кунжутное масло – 100 г
- Лайм – 1 шт.
Способ приготовления:
- Промыть ребра и промокнуть бумажными салфетками.
- Смешать все ингредиенты для маринада.
- Хорошенько смазать им ребра и оставить мариноваться в течении 2 часов.
- Запекать в духовке при температуре 160 градусов в течении 2-х часов. Готово! Приятного аппетита!
Свиные ребрышки с медом и паприкой / pixabay.com
Напомним,