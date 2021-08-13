Чебуреки с потрохами от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова – рецепт

13 августа 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Чебуреки с потрохами от шефа
Чебуреки с потрохами от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова – рецепт
pixabay.com

Как дома приготовить невероятно вкусные чебуреки. Простым и проверенным рецептом поделился Алекс Якутов из реалити «Адская кухня».

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Хотите готовить так же круто, как Адский Шеф Алекс Якутов? Тогда ловите рецепт ароматных и сочных чебуреков. Вкуснее всего ими смаковать с пылу с жару, включив по телевизору премьеру «Адской кухни» на Новом канале 6 сентября в 19:00.

Ингредиенты

для начинки:

  • Свежие куриные сердца – 200 г
  • Свежей куриной печени – 200 г
  • Лук – 1/2
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Масло – 100 г
  • Кинза – 1 ст. л.
  • Петрушка – 1 ст. л.
  • Аджика - 1 ст. л.

для теста:

  • Мука – 3 стакана
  • Вода – 1 стакан
  • Соль – 1-2 ч. л.
  • Масло – 100 г

Приготовление начинки:

  1. Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте на масле.
  2. Добавьте печень и сердца. Тщательно перемешайте и обжарьте.
  3. Выложите на доску, посолите и поперчите. Измельчите ножом. Должен получиться паштет.
  4. Переложите в миску. Добавьте кинзу, петрушку и 1 ст. л. аджики. Перемешайте и дайте остыть.

Приготовление теста:

  1. Насыпьте в миску муку и 1/3 стакана воды. Добавьте соль и начните перемешивать. Тесто должно быть вязким.
  2. Разогрейте 100 г масла до 200 градусов, чтобы оно начало дымить. Добавьте в тесто.
  3. Продолжайте замешивать тесто и добавьте оставшуюся воду.
  4. Сформируйте шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 40 мин.
  5. Достаньте тесто из холодильника и разделите на шарики. Раскатайте.
  6. Положите посередине раскатанного теста начинку и слепите чебурек.
  7. Жарьте во фритюре.
  8. Можно подавать со сметаной и аджикой.

Чебуреки с потрохами от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова – рецепт / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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