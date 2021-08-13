Чебуреки с потрохами от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова – рецепт
13 августа 2021 01:00
Чебуреки с потрохами от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова – рецепт
pixabay.com
Как дома приготовить невероятно вкусные чебуреки. Простым и проверенным рецептом поделился Алекс Якутов из реалити «Адская кухня».
Алекс Якутов? Тогда ловите рецепт ароматных и сочных чебуреков. Вкуснее всего ими смаковать с пылу с жару, включив по телевизору премьеру «Адской кухни» на Новом канале 6 сентября в 19:00.
Ингредиенты
для начинки:
- Свежие куриные сердца – 200 г
- Свежей куриной печени – 200 г
- Лук – 1/2
- Чеснок – 3 зубчика
- Масло – 100 г
- Кинза – 1 ст. л.
- Петрушка – 1 ст. л.
- Аджика - 1 ст. л.
для теста:
- Мука – 3 стакана
- Вода – 1 стакан
- Соль – 1-2 ч. л.
- Масло – 100 г
Приготовление начинки:
- Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте на масле.
- Добавьте печень и сердца. Тщательно перемешайте и обжарьте.
- Выложите на доску, посолите и поперчите. Измельчите ножом. Должен получиться паштет.
- Переложите в миску. Добавьте кинзу, петрушку и 1 ст. л. аджики. Перемешайте и дайте остыть.
Приготовление теста:
- Насыпьте в миску муку и 1/3 стакана воды. Добавьте соль и начните перемешивать. Тесто должно быть вязким.
- Разогрейте 100 г масла до 200 градусов, чтобы оно начало дымить. Добавьте в тесто.
- Продолжайте замешивать тесто и добавьте оставшуюся воду.
- Сформируйте шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 40 мин.
- Достаньте тесто из холодильника и разделите на шарики. Раскатайте.
- Положите посередине раскатанного теста начинку и слепите чебурек.
- Жарьте во фритюре.
- Можно подавать со сметаной и аджикой.
Чебуреки с потрохами от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова – рецепт / пресс-служба Нового канала
Напомним,