Клубничный соус к мясу: пошаговый рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова
1 августа 2021 23:15
Клубничный соус к мясу: пошаговый рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова
пресс-служба
Как дома быстро приготовить пикантный соус из красной ягоды - клубники. Простой пошаговый рецепт от Шефа Алекса Якутова.
из клубники.. Именно его и советует приготовить Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- 1 кг – клубники (или другой ягоди)
- 0,5 ч. л. – соли
- 1 ст. л. – имбиря
- 1 ст. л. – бальзамического уксуса
- 100 г – сахара
- 1 шт. – перца чили
- Половина лимона
Способ приготовления:
- Клубнику промойте, поместите в кастрюлю и засыпьте сахаром. Поставьте на небольшой огонь и, помешивая, доведите до кипения. Когда сахар растворится, добавьте тертый имбирь, соль и перец чили без семян. Варите около пяти минут.
- Затем немного остудите и измельчите все блендером до состояния однородного пюре.
- Перелейте содержимое в сотейник или глубокую сковороду, добавьте бальзамический уксус и выжатый из половины лимона сок. На небольшом огне варите соус, помешивая, до желаемой густоты. Это займет примерно 15 минут.
- Остудите соус и подавайте к блюдам. Приятного аппетита!
Напомним,