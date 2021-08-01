Клубничный соус к мясу: пошаговый рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова

1 августа 2021 23:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Клубничный соус к мясу: пошаговый рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова
Клубничный соус к мясу: пошаговый рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова
пресс-служба

Как дома быстро приготовить пикантный соус из красной ягоды - клубники. Простой пошаговый рецепт от Шефа Алекса Якутова.

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Кисловато-сладкие ягодные соусы чаще всего подают на десерт к блинам, сырникам, кашам. Но заправки на основе ягод прекрасно сочетаются по вкусу с мясом, сыром, салатами. Они придают блюдам неповторимую пикантность и изысканность. Самым ароматным получается соус из клубники.. Именно его и советует приготовить Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты:

  • 1 кг – клубники (или другой ягоди)
  • 0,5 ч. л. – соли
  • 1 ст. л. – имбиря
  • 1 ст. л. – бальзамического уксуса
  • 100 г – сахара
  • 1 шт. – перца чили
  • Половина лимона

Способ приготовления:

  1. Клубнику промойте, поместите в кастрюлю и засыпьте сахаром. Поставьте на небольшой огонь и, помешивая, доведите до кипения. Когда сахар растворится, добавьте тертый имбирь, соль и перец чили без семян. Варите около пяти минут.
  2. Затем немного остудите и измельчите все блендером до состояния однородного пюре.
  3. Перелейте содержимое в сотейник или глубокую сковороду, добавьте бальзамический уксус и выжатый из половины лимона сок. На небольшом огне варите соус, помешивая, до желаемой густоты. Это займет примерно 15 минут.
  4. Остудите соус и подавайте к блюдам. Приятного аппетита!

Напомним,

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