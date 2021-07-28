Капустный пирог от Татьяны Мокриди – простой рецепт
28 июля 2021 22:55
Капустный пирог от Татьяны Мокриди – простой рецепт
пресс-служба
Как приготовить дома пирог из молодой капусты – простой пошаговый рецепт читайте в нашем материале.
пирог. Готовится он очень быстро и просто. Проверенным рецептом делится директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Татьяна Мокриди.
Представляете, дети могут есть капусту в пироге и просить добавки, – говорит директор. – Рецепт очень дешевый, простой и вкусный. Кстати, пирог пеку с собственноручно выращенной капустой.
Ингредиенты для пирога:
- тесто слоеное дрожжевое – 500 г;
- свежея капуста – ½ головки;
- морковь – 2 шт.;
- лук – 2 шт.;
- соль, перец – по вкусу.
Ингредиенты для соуса:
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 1 стакан;
- пармезан – 50 г.
Способ приготовления:
- Порежьте капусту полосками, а лук кубиками. Морковь натрите на крупной терке.
- Все ингредиенты поджарьте на сковороде. Посолите, поперчите по вкусу.
- Смажьте сливочным маслом форму для выпекания. Выложите тесто и сделайте высокие бортики.
- Выложите на тесто начинку.
- Взбейте яйцо, добавьте молоко и пармезан. Перемешайте и залейте начинку.
- Из остатков теста сделайте решетку сверху пирога. Смажьте тесто взбитым яйцом.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
Капустный пирог от Татьяны Мокриди – простой рецепт / пресс-служба
Напомним,