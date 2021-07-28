Капустный пирог от Татьяны Мокриди – простой рецепт

28 июля 2021 22:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Капустный пирог от Татьяны Мокриди – простой рецепт
Капустный пирог от Татьяны Мокриди – простой рецепт
пресс-служба

Как приготовить дома пирог из молодой капусты – простой пошаговый рецепт читайте в нашем материале.

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Сезон молодой капусты в разгаре. Рекомендуем вам приготовить с ней вкуснейший пирог. Готовится он очень быстро и просто. Проверенным рецептом делится директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Татьяна Мокриди.

Представляете, дети могут есть капусту в пироге и просить добавки, – говорит директор. – Рецепт очень дешевый, простой и вкусный. Кстати, пирог пеку с собственноручно выращенной капустой.

Ингредиенты для пирога:

  • тесто слоеное дрожжевое – 500 г;
  • свежея капуста – ½ головки;
  • морковь – 2 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • соль, перец – по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

  • яйцо – 1 шт.;
  • молоко – 1 стакан;
  • пармезан – 50 г.

Способ приготовления:

  1. Порежьте капусту полосками, а лук кубиками. Морковь натрите на крупной терке.
  2. Все ингредиенты поджарьте на сковороде. Посолите, поперчите по вкусу.
  3. Смажьте сливочным маслом форму для выпекания. Выложите тесто и сделайте высокие бортики.
  4. Выложите на тесто начинку.
  5. Взбейте яйцо, добавьте молоко и пармезан. Перемешайте и залейте начинку.
  6. Из остатков теста сделайте решетку сверху пирога. Смажьте тесто взбитым яйцом.
  7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Капустный пирог от Татьяны Мокриди – простой рецепт / пресс-служба

Напомним,

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