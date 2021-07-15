Простой рецепт домашнего лимонада от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Как приготовить дома вкусный лимонад? Простым рецептом домашнего лимонада делится Алекс Якутов.
Этот прохладительный напиток не позволит мозгам «закипеть» в жаркий день. А сочетание лимона и ягод придаст ему пикантный вкус, – говорит Шеф.
Ингредиенты:
- 850 мл – сильногазированной воды
- 420 г – сахара
- 4 шт. – лимонов
- 6 шт. – клубники (или другой ягоды)
- 1 шт. – лайма
- 100 г – базилика
- 10 г – мяты
- Лед – по желанию
Способ приготовления:
1. Натрите цедру четырех лимонов. Выжмите из них сок.
2. Взбейте в блендере до однородной массы листья базилика, клубнику и сахар.
3. Подогрейте воду с сахаром до полного его растворения. Оставьте охлаждаться.
4. Смешайте пюре из базилика с сахарным сиропом. Размешайте и добавьте сок лимонов.
5. Добавьте в напиток кружочки лайма.
6. Дайте напитку настояться.
7. Украсьте напиток мятой.
Напомним,