Простой рецепт домашнего лимонада от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

15 июля 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Простой рецепт домашнего лимонада от шефа
Простой рецепт домашнего лимонада от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала

Как приготовить дома вкусный лимонад? Простым рецептом домашнего лимонада делится Алекс Якутов.

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Что может быть вкуснее, чем домашний лимонад? Это отличный напиток, который утоляет жажду в летнюю жару и заряжает энергией на целый день. Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делится рецептом вкусного ягодного лимонада.

Этот прохладительный напиток не позволит мозгам «закипеть» в жаркий день. А сочетание лимона и ягод придаст ему пикантный вкус, – говорит Шеф.

Ингредиенты:

  • 850 мл – сильногазированной воды
  • 420 г – сахара
  • 4 шт. – лимонов
  • 6 шт. – клубники (или другой ягоды)
  • 1 шт. – лайма
  • 100 г – базилика
  • 10 г – мяты
  • Лед – по желанию

Способ приготовления:

1. Натрите цедру четырех лимонов. Выжмите из них сок.
2. Взбейте в блендере до однородной массы листья базилика, клубнику и сахар.
3. Подогрейте воду с сахаром до полного его растворения. Оставьте охлаждаться.
4. Смешайте пюре из базилика с сахарным сиропом. Размешайте и добавьте сок лимонов.
5. Добавьте в напиток кружочки лайма.
6. Дайте напитку настояться.
7. Украсьте напиток мятой.

Напомним,

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