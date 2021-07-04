Яичница из тофу: рецепт фирменного завтрака от Анны Кошмал

4 июля 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Яичница из тофу: рецепт фирменного завтрака от Анны Кошмал
Актриса Анна Кошмал
instagram.com/smorkovkina

Блюдо, которое способно насытить организм на полдня - яичница из тофу. Простой рецепт вкусного завтрака от Анны Кошмал.

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У киношников и телевизионщиков очень насыщенный рабочий график. Один эпизод сериала или программы могут снимать много часов. И хотя у актеров есть перерыв на обед, они как никто знают о важности сытного завтрака. Рецептом фирменного утреннего блюда за кулисами шоу «Хто зверху?» с Новым каналом поделилась актриса Анна Кошмал.

Я люблю яичницу из тофу. Это очень вкусное и сытное блюдо. После него полдня не хочется есть, – рассказывает Анна.

В том числе благодаря подобному питанию актриса прекрасно выглядит.

Общее состояние здоровья всегда отражается на лице. Поэтому чем ты больше работаешь, чем больше расходуешь здоровье, тем лучше за ним нужно следить. Это мой простой рецепт красоты, – объясняет звезда. – Я шесть лет не употребляю животных продуктов и минимум четыре раза в неделю занимаюсь йогой.

Ингредиенты:

  • Тофу – 200 г
  • Авокадо – ½ штуки
  • Любимые овощи – 100-150 г
  • Соль, перец, паприка

Способ приготовления:

  1. Тофу разминаем вилкой в творожную кашицу, солим, перчим, добавляем любимые специи. Идеально подойдет паприка или куркума.
  2. Смесь перекладываем на разогретую сковороду, обжариваем.
  3. Готовый скрамбл из тофу подаем с авокадо и любыми овощами. Приятного аппетита!

Яичница из тофу: рецепт фирменного завтрака / pixabay.com

Напомним,

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