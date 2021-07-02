Рецепт имбирного печенья от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
2 июля 2021 00:35
Шеф "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба
Как дома приготовить имбирное печенье? Простой и быстрый рецепт домашних сладостей с имбирем делится Алекс Якутов.
«Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов поделился рецептом душистого десерта.
Ингредиенты
Для печенья:
- 280 г – пшеничной муки
- 130 г – миндальной муки
- 150 г – сахарной пудры
- Цедра ½ лимона
- 1/3 ч. л. – молотой гвоздики
- 1/3 ч. л. – молотой корицы
- ½ ч. л. – молотого имбиря
- 240 г – сливочного масла
- Щепотка соли
Для украшения печенья:
- 120 г – черного шоколада
- 75 г – джема – ягодного/фруктового (главное, чтобы был густой)
- 50 г – жареных орехов (фундук, миндаль)
Способ приготовления:
- Соедините пшеничную и миндальную муку. Добавьте сахарную пудру, соль, гвоздику, имбирь, корицу, цедру лимона.
- Сливочное масло комнатной температуры добавьте в мучную смесь. Замесите тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник на несколько часов.
- Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной около 1 см.
- С помощью формы вырежьте печенье.
- Поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов, на 10-12 минут.
- Готовое печенье смажьте джемом и соедините попарно.
- Растопите шоколад. Смажьте им сверху печенье, посыпьте рубленым орехом. Приятного аппетита!
Рецепт имбирного печенья от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова / пресс-служба Нового канала
Напомним,