Рецепт имбирного печенья от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

2 июля 2021 00:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Рецепт имбирного печенья от шефа
Шеф "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба

Как дома приготовить имбирное печенье? Простой и быстрый рецепт домашних сладостей с имбирем делится Алекс Якутов.

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Имбирное печенье – вкусная и пряная выпечка. А микс специй – имбирь, корица, гвоздика, перец – придают невероятный аромат. Кстати, такое печенье можно украшать джемом из сезонных фруктов. По случаю Дня имбирного печенья Шеф кулинарного реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов поделился рецептом душистого десерта.

Ингредиенты

Для печенья:

  • 280 г – пшеничной муки
  • 130 г – миндальной муки
  • 150 г – сахарной пудры
  • Цедра ½ лимона
  • 1/3 ч. л. – молотой гвоздики
  • 1/3 ч. л. – молотой корицы
  • ½ ч. л. – молотого имбиря
  • 240 г – сливочного масла
  • Щепотка соли

Для украшения печенья:

  • 120 г – черного шоколада
  • 75 г – джема – ягодного/фруктового (главное, чтобы был густой)
  • 50 г – жареных орехов (фундук, миндаль)

Способ приготовления:

  1. Соедините пшеничную и миндальную муку. Добавьте сахарную пудру, соль, гвоздику, имбирь, корицу, цедру лимона.
  2. Сливочное масло комнатной температуры добавьте в мучную смесь. Замесите тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и поставьте в холодильник на несколько часов.
  3. Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной около 1 см.
  4. С помощью формы вырежьте печенье.
  5. Поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов, на 10-12 минут.
  6. Готовое печенье смажьте джемом и соедините попарно.
  7. Растопите шоколад. Смажьте им сверху печенье, посыпьте рубленым орехом. Приятного аппетита!

Рецепт имбирного печенья от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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