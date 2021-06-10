Пошаговый рецепт варенья из розы от сушефа "Адской кухни" Елены Жаботинской
Как дома быстро приготовить божественное варенье из розы - рецептом делится сушеф «Адской кухни» Елена Жаботинская.
Ингредиенты:
- 1 кг лепестков чайной розы (они бывают от светло-розового до темно-розового, почти красного цвета);
- 1 кг сахара;
- 100 г лимона.
Способ приготовления:
Шаг №1. Очистите лепестки от цветоложа. Не оставляйте ни листочков, ни тычинок, ни всяких жучков и букашек. Цветы должны быть абсолютно сухие и полностью распущенные. Если будет лишняя влага, то конфитюр получится жидким, не с таким ярким вкусом и с меньшим сроком годности.
Шаг №2. Если вы делаете для себя дома маленькую баночку розы, то можно от каждого лепестка отрезать белый кончик, который немного горчит и делает цвет конфитюра не таким ярким. Но это необязательно. Если и будет легкая горчинка, она не вредит и не мешает раскрыться вкусу.
Шаг №3. На 1 кг лепестков возьмите 1 кг сахара и 100 г лимона. Он выступает в качестве консерванта и стабилизатора цвета. Лепестки лучше перетереть с сахаром в охлажденной ступке. Можно небольшими порциями перебить блендером, но так, чтобы лепестки не перегревались. В самом конце надо добавить выжатый из лимона сок. И все хорошо перемешать.
Шаг №4. Расфасуйте конфитюр по баночкам. Они предварительно должны быть хорошо простерилизованы. Плотно закройте их крышками и храните в холодильнике! Срок хранения – один год.
Если у вас нет возможности держать джем в холодильнике, можно добавить больше сахара – от 1,5 до 2 кг на 1 кг лепестков. Тогда его можно хранить в подвале или просто в темном прохладном месте, – делится советами Елена. – Конфитюр из розы ни в коем случае не варят. Ведь тогда лепестки мгновенно теряют свой вкус, цвет и аромат. Но и без проваривания они прекрасно хранятся и очень вкусные!
Напомним,