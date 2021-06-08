Идеальные воздушные сырники для всей семьи (рецепт)

Сырники — это вкусное и полезное блюдо, которое будет особенно уместным в жаркую пору.

Рецепт сырников из творога

Манная крупа 50 г,

Творог 400 г.,

Сахар 60 г.,

Яйцо 2 шт.

Способ приготовления:

Предлагаем вам простой рецепт сырников, которым могут пользоваться даже подростки, проводящие свои первые кулинарные эксперименты под присмотром родителей.

1. Творог пропускаем через сыто в широкую миску.

2. В отдельной емкости смешиваем яйца с сахаром. Затем добавляем творог и снова перемешиваем.

3. Всыпаем в творожную смесь манную крупу, тесто убираем в холодильник на 20 минут.

4. Для формирования сырников насыпаем немного муки на стол, формируем шайбочки и обсыпаем их мукой, чтобы не прилипали.

5. Обжариваем с двух сторон на разогретой сковороде, а затем убираем в духовку на 3-4 минуты.

Советуем подавать со сгущенкой, кленовым сиропом, сметаной или джемом. Приятного аппетита!

Напомним,