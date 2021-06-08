Идеальные воздушные сырники для всей семьи (рецепт)
Сырники — это вкусное и полезное блюдо, которое будет особенно уместным в жаркую пору.
Рецепт сырников из творога
- Манная крупа 50 г,
- Творог 400 г.,
- Сахар 60 г.,
- Яйцо 2 шт.
Способ приготовления:
1. Творог пропускаем через сыто в широкую миску.
2. В отдельной емкости смешиваем яйца с сахаром. Затем добавляем творог и снова перемешиваем.
3. Всыпаем в творожную смесь манную крупу, тесто убираем в холодильник на 20 минут.
5. Обжариваем с двух сторон на разогретой сковороде, а затем убираем в духовку на 3-4 минуты.
Советуем подавать со сгущенкой, кленовым сиропом, сметаной или джемом. Приятного аппетита!
Напомним,