Идеальные воздушные сырники для всей семьи (рецепт)

8 июня 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Идеальные воздушные сырники для всей семьи (рецепт)
Идеальные воздушные сырники для всей семьи (рецепт)
pixabay.com

Сырники — это вкусное и полезное блюдо, которое будет особенно уместным в жаркую пору.

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Предлагаем вам простой рецепт сырников, которым могут пользоваться даже подростки, проводящие свои первые кулинарные эксперименты под присмотром родителей.

Рецепт сырников из творога 

  • Манная крупа 50 г,
  • Творог 400 г.,
  • Сахар 60 г.,
  • Яйцо 2 шт.

Способ приготовления: 

1. Творог пропускаем через сыто в широкую миску.

2. В отдельной емкости смешиваем яйца с сахаром. Затем добавляем творог и снова перемешиваем.

3. Всыпаем в творожную смесь манную крупу, тесто убираем в холодильник на 20 минут.

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4. Для формирования сырников насыпаем немного муки на стол, формируем шайбочки и обсыпаем их мукой, чтобы не прилипали. 

5. Обжариваем с двух сторон на разогретой сковороде, а затем убираем в духовку на 3-4 минуты.

Советуем подавать со сгущенкой, кленовым сиропом, сметаной или джемом. Приятного аппетита!

Напомним, 

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