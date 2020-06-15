Нежный салат с кукурузой и йогуртом рецепт: будет готов за 5 минут

15 июня 2020 23:00 Алла Лысак
Нежный салат с кукурузой и йогуртом рецепт: будет готов за 5 минут
Нежный салат с кукурузой и йогуртом рецепт: будет готов за 5 минут
pixabay.com

Готовим дома простой салат с кукурузой и йогуртом, этот рецепт придется по вкусу хозяюшкам!

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В летнее время салаты отходят на второй план, хочется чего-то освежающего и легкого, а о майонезе мы даже не вспоминаем! Но наш салат с кукурузой, заправленный йогуртом, создан для лета 2020 и жаркой погоды. 

Он быстрый в приготовлении, очень вкусный и полезный! Опробуйте рецепт, и вы не сможете от него отказаться в будущем.

Ингредиенты:

  • Яйцо 5 шт.,
  • Кукуруза 200 г.,
  • Сыр 50 г.,
  • Куриная грудка 100 г.,
  • Йогурт 100 г.,
  • Соль по вкусу.

Нежный салат с кукурузой и йогуртом рецепт: будет готов за 5 минут / pixabay.com

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Способ приготовления:

  1. Отвариваем яйца до готовности и нарезаем кубиками.
  2. Сыр натираем на терке.
  3. Куриную грудку для салата нарезаем на мелкие кусочки.
  4. Все ингредиенты смешиваем и заправляем йогуртом. 

Совет: вы можете как добавлять в салат ингредиенты, которые кажутся вам уместными, так и убирать. Творчество в кулинарии позволяет создать настоящие шедевры! Используйте представленный рецепт в качестве основы и не бойтесь экспериментировать, каждый ингредиент привносит свой оттенок вкуса.

Напомним,

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