Нежный салат с кукурузой и йогуртом рецепт: будет готов за 5 минут

Нежный салат с кукурузой и йогуртом рецепт: будет готов за 5 минут

Готовим дома простой салат с кукурузой и йогуртом, этот рецепт придется по вкусу хозяюшкам!

В летнее время салаты отходят на второй план, хочется чего-то освежающего и легкого, а о майонезе мы даже не вспоминаем! Но наш салат с кукурузой, заправленный йогуртом, создан для лета 2020 и жаркой погоды.

Он быстрый в приготовлении, очень вкусный и полезный! Опробуйте рецепт, и вы не сможете от него отказаться в будущем.

Ингредиенты:

Яйцо 5 шт.,

Кукуруза 200 г.,

Сыр 50 г.,

Куриная грудка 100 г.,

Йогурт 100 г.,

Соль по вкусу.

Нежный салат с кукурузой и йогуртом рецепт: будет готов за 5 минут / pixabay.com

Отвариваем яйца до готовности и нарезаем кубиками. Сыр натираем на терке. Куриную грудку для салата нарезаем на мелкие кусочки. Все ингредиенты смешиваем и заправляем йогуртом.

Совет: вы можете как добавлять в салат ингредиенты, которые кажутся вам уместными, так и убирать. Творчество в кулинарии позволяет создать настоящие шедевры! Используйте представленный рецепт в качестве основы и не бойтесь экспериментировать, каждый ингредиент привносит свой оттенок вкуса.

Напомним,