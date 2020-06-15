Нежный салат с кукурузой и йогуртом рецепт: будет готов за 5 минут
Готовим дома простой салат с кукурузой и йогуртом, этот рецепт придется по вкусу хозяюшкам!
Он быстрый в приготовлении, очень вкусный и полезный! Опробуйте рецепт, и вы не сможете от него отказаться в будущем.
Ингредиенты:
- Яйцо 5 шт.,
- Кукуруза 200 г.,
- Сыр 50 г.,
- Куриная грудка 100 г.,
- Йогурт 100 г.,
- Соль по вкусу.
- Отвариваем яйца до готовности и нарезаем кубиками.
- Сыр натираем на терке.
- Куриную грудку для салата нарезаем на мелкие кусочки.
- Все ингредиенты смешиваем и заправляем йогуртом.
Совет: вы можете как добавлять в салат ингредиенты, которые кажутся вам уместными, так и убирать. Творчество в кулинарии позволяет создать настоящие шедевры! Используйте представленный рецепт в качестве основы и не бойтесь экспериментировать, каждый ингредиент привносит свой оттенок вкуса.
Напомним,