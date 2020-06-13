Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово

13 июня 2020 18:48 Александр Кива
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
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Капустная запеканка готовится как из сырой, так и из варёной капусты.

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Шеф-повар Александр Абрамов во время одного из выпусков проекта «Полезная программа» на «Интере» рассказал, как из самых простых продуктов приготовить вкусную и нежную капустную запеканку.

Стоит отметить, что капуста низкокалорийна, в 100 г овоща всего 28 калорий. Чем же полезна капуста для организма, а список ее преимуществ внушает уважение. Она оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему, стимулирует метаболизм, мягко очищает организм, выводит шлаки, токсины и холестерин.

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста – 600 гр
  • Молоко (жирность 3,6%) – 200 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Манная крупа – 2 ст.л.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Паприка – 1 ст.л.
  • Панировочные сухари – 1 ст.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 30 гр
  • Рассольный сыр (фета) – 100 гр
  • Петрушка – 1 пучок

Шеф-повар Александр Абрамов / пресс-служба
Приготовление:

  1. Белокочанную капусту очищаем от верхних листьев, тонко шинкуем, солим и немного разминаем руками.
  2. Разогреваем сковороду. Обжариваем нашинкованную капусту на растительном масле. Добавляем сливочное масло для того, чтобы придать блюду более яркий вкус.
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  3. Добавляем к капусте мелко порезанный чеснок и петрушку, манную крупу и молоко. Тушим на слабом огне.
  4. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, посыпаем панировочными сухарями, чтобы запеканка не прилипла к стенкам посуды.
  5. Выкладываем запеканку в форму. Сверху посыпаем сыром фета, заливаем взбитыми яйцами.
  6. Запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов, 40 минут. Признак готовности: легкое подрумянивание корочки. Приятного аппетита!

Совет: запеканка из капусты может быть как гарниром к мясу, так и отдельным блюдом на вашем семейном столе.  

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