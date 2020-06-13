Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Капустная запеканка готовится как из сырой, так и из варёной капусты.
Стоит отметить, что капуста низкокалорийна, в 100 г овоща всего 28 калорий. Чем же полезна капуста для организма, а список ее преимуществ внушает уважение. Она оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему, стимулирует метаболизм, мягко очищает организм, выводит шлаки, токсины и холестерин.
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста – 600 гр
- Молоко (жирность 3,6%) – 200 мл
- Яйца – 2 шт.
- Манная крупа – 2 ст.л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Паприка – 1 ст.л.
- Панировочные сухари – 1 ст.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 30 гр
- Рассольный сыр (фета) – 100 гр
- Петрушка – 1 пучок
Шеф-повар Александр Абрамов / пресс-служба
Приготовление:
- Белокочанную капусту очищаем от верхних листьев, тонко шинкуем, солим и немного разминаем руками.
- Разогреваем сковороду. Обжариваем нашинкованную капусту на растительном масле. Добавляем сливочное масло для того, чтобы придать блюду более яркий вкус.
- Добавляем к капусте мелко порезанный чеснок и петрушку, манную крупу и молоко. Тушим на слабом огне.
- Форму для запекания смазываем сливочным маслом, посыпаем панировочными сухарями, чтобы запеканка не прилипла к стенкам посуды.
- Выкладываем запеканку в форму. Сверху посыпаем сыром фета, заливаем взбитыми яйцами.
- Запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов, 40 минут. Признак готовности: легкое подрумянивание корочки. Приятного аппетита!
Совет: запеканка из капусты может быть как гарниром к мясу, так и отдельным блюдом на вашем семейном столе.