Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово

Капустная запеканка готовится как из сырой, так и из варёной капусты.

Шеф-повар Александр Абрамов во время одного из выпусков проекта « Полезная программа » на «Интере» рассказал, как из самых простых продуктов приготовить вкусную и нежную капустную запеканку.

Стоит отметить, что капуста низкокалорийна, в 100 г овоща всего 28 калорий. Чем же полезна капуста для организма, а список ее преимуществ внушает уважение. Она оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему, стимулирует метаболизм, мягко очищает организм, выводит шлаки, токсины и холестерин.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 600 гр

Молоко (жирность 3,6%) – 200 мл

Яйца – 2 шт.

Манная крупа – 2 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика

Паприка – 1 ст.л.

Панировочные сухари – 1 ст.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Сливочное масло – 30 гр

Рассольный сыр (фета) – 100 гр

Петрушка – 1 пучок

Шеф-повар Александр Абрамов / пресс-служба

Белокочанную капусту очищаем от верхних листьев, тонко шинкуем, солим и немного разминаем руками. Разогреваем сковороду. Обжариваем нашинкованную капусту на растительном масле. Добавляем сливочное масло для того, чтобы придать блюду более яркий вкус. Читайте также Как понять, что диета разрушает ваш организм: ТОП-4 главных признака Добавляем к капусте мелко порезанный чеснок и петрушку, манную крупу и молоко. Тушим на слабом огне. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, посыпаем панировочными сухарями, чтобы запеканка не прилипла к стенкам посуды. Выкладываем запеканку в форму. Сверху посыпаем сыром фета, заливаем взбитыми яйцами. Запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов, 40 минут. Признак готовности: легкое подрумянивание корочки. Приятного аппетита!

Совет: запеканка из капусты может быть как гарниром к мясу, так и отдельным блюдом на вашем семейном столе.