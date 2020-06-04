ТОП-5 полезных свойств черешни: малокалорийная и богата витаминами ягода

Сезон черешни открыт. Она уже заполонила все рынки и супермаркеты.

Кстати, ягода не только вкусная, но и полезная. В ней содержатся вещества, которые отвечают за здоровье сразу нескольких органов! Если вы до сих пор равнодушны к черешне, советуем это исправить. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова подготовила пять причин, которые убедят вас полюбить эти сочные ягодки.

Черешню можно употреблять в большом количестве, – рассказывает Юля. – Ее калорийность очень мала, всего 50 калорий на 100 г. На фигуру никак не повлияет. Я люблю черешню и балую свою семью вкусными блюдами. Ее можно добавлять не только в выпечку, но и к мясу.

Ревизор Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала

Так чем же так полезна черешня?

1. Помогает снять стресс. Она богата витаминами группы В, которые влияют на состояние нервной системы, а также настроение. Черешню рекомендуют есть при ежедневном стрессе и бессоннице, чтобы нормализовать психологическое состояние.

2. Повышает иммунитет. Витамин С, содержащийся в черешне, повышает устойчивость организма к различного рода вирусам и бактериям. Витамин А увеличивает число лейкоцитов, отвечающих за борьбу с ОРВИ.

3. Улучшает состояние кожи. В ягоде есть витамин Е, который помогает коже восстановить водный баланс. Витамины В и С помогают укрепить волосы и ногти.

4. Улучшает зрение. Витамин А предотвращает ухудшение зрения и развитие глазных болезней.

5. Помогает мышцам и суставам. Благодаря черешне организм быстрее приходит в себя после спорта, и готов к новым достижениям!

ТОП-5 полезных свойств черешни / пресс-служба Нового канала

Надеюсь, я убедила вас, что черешня – это витаминная бомба, которая необходима организму, – говорит ведущая. – Ешьте на здоровье!

Напомним,