ТОП-5 полезных свойств черешни: малокалорийная и богата витаминами ягода
Сезон черешни открыт. Она уже заполонила все рынки и супермаркеты.
Черешню можно употреблять в большом количестве, – рассказывает Юля. – Ее калорийность очень мала, всего 50 калорий на 100 г. На фигуру никак не повлияет. Я люблю черешню и балую свою семью вкусными блюдами. Ее можно добавлять не только в выпечку, но и к мясу.
Так чем же так полезна черешня?
1. Помогает снять стресс. Она богата витаминами группы В, которые влияют на состояние нервной системы, а также настроение. Черешню рекомендуют есть при ежедневном стрессе и бессоннице, чтобы нормализовать психологическое состояние.
3. Улучшает состояние кожи. В ягоде есть витамин Е, который помогает коже восстановить водный баланс. Витамины В и С помогают укрепить волосы и ногти.
4. Улучшает зрение. Витамин А предотвращает ухудшение зрения и развитие глазных болезней.
5. Помогает мышцам и суставам. Благодаря черешне организм быстрее приходит в себя после спорта, и готов к новым достижениям!
Надеюсь, я убедила вас, что черешня – это витаминная бомба, которая необходима организму, – говорит ведущая. – Ешьте на здоровье!
Напомним,