Тайный агент: ТОП-3 лайфхака, как определить свежесть мяса
28 мая 2020 16:30
Тайный агент: ТОП-3 лайфхака, как определить свежесть мяса
пресс-служба Нового канала
Журналистка программы Тайный агент узнала, почему покупателям «подсовывают» испорченный продукт.
«Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова.А еще журналистка увидела, как залежавшийся кусок «приводят в порядок», чтобы быстро продать.
Если вы будете говорить продавцу фразы: «смотрю, что вы даете», «вы обязаны», то вам гарантировано дадут залежавшийся кусок мяса, – рассказывает Александра. – Ведь таких покупателей не любят. Более того, им всегда хотят напакостить. Вот такой face control. Такие советы я получила от наставников, когда устроилась продавщицей в магазин мяса.
Тайный агент 4 сезон / пресс-служба Нового канала
Они обрезают обветренные края, – говорит журналистка. – То, что очень потемнело, отдают на изготовление колбасы.
- 1. Цвет. Говядина должна быть отчетливо красной, свинина и телятина – розовой. Никаких пятен и слизи быть не должно!
- 2. Жир. Он должен быть белым и правильной консистенции.
- 3. Запах. Свежее мясо имеет молочный запах с легкой, едва заметной кислинкой.
Вскоре вы сможете увидеть все самые резонансные сюжеты журналистов программы. Включайте «Тайный агент» 1 июня в 19:00 на Новом канале.
Напомним,