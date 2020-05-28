Тайный агент: ТОП-3 лайфхака, как определить свежесть мяса

28 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Тайный агент: ТОП-3 лайфхака, как определить свежесть мяса
Тайный агент: ТОП-3 лайфхака, как определить свежесть мяса
пресс-служба Нового канала

Журналистка программы Тайный агент узнала, почему покупателям «подсовывают» испорченный продукт.

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Мясо для украинцев является неотъемлемым элементом ежедневного рациона. Ведь в нем содержится огромное количество белков и витаминов группы В. Чтобы получить все необходимые вещества, важно покупать свежий продукт. О том, как покупателю убедиться в его качестве, расскажет журналистка программы «Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова.

Если вы будете говорить продавцу фразы: «смотрю, что вы даете», «вы обязаны», то вам гарантировано дадут залежавшийся кусок мяса, – рассказывает Александра. – Ведь таких покупателей не любят. Более того, им всегда хотят напакостить. Вот такой face control. Такие советы я получила от наставников, когда устроилась продавщицей в магазин мяса.

Тайный агент 4 сезон / пресс-служба Нового канала
А еще журналистка увидела, как залежавшийся кусок «приводят в порядок», чтобы быстро продать.

Они обрезают обветренные края, – говорит журналистка. – То, что очень потемнело, отдают на изготовление колбасы.

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Лайфхак от Александры, как определить свежесть мяса:

  • 1. Цвет. Говядина должна быть отчетливо красной, свинина и телятина – розовой. Никаких пятен и слизи быть не должно!
  • 2. Жир. Он должен быть белым и правильной консистенции.
  • 3. Запах. Свежее мясо имеет молочный запах с легкой, едва заметной кислинкой.

Вскоре вы сможете увидеть все самые резонансные сюжеты журналистов программы. Включайте «Тайный агент» 1 июня в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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