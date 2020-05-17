Тайный агент: впервые провели расследование в одном из отелей Египта

17 мая 2020 22:00 Юлия Крутиева
Тайный агент: впервые провели расследование в одном из отелей Египта
Тайный агент 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Журналисты на собственном опыте покажут, как не попасть впросак во время отдыха.

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1 июня стартует четвертый сезон проекта «Тайный агент» (Новый канал). Команда уже готова спасать украинцев от обмана. А также объяснять зрителям, как обезопасить себя от него и минимизировать потери.

Наши агенты снова заручились поддержкой профессионалов, – рассказывает шеф-редактор программы Юлия Ковтун. – Во время расследований под прикрытием будут работать не только журналисты Нового канала, но и бывшие медсестры, бармены, охранники и даже иностранный певец.

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В команде каждый готов к активным действиям и знает свою функцию внутри расследования: тайный агент внедряется на объект расследования, провокатор проверяет собранную информацию, эксперты дополняют историю, а бывшие работники делятся ранее неизвестными фактами. В финале программы будет создана максимально объемная и объективная картина проблемы с вариантами ее решения.

Открытий и разоблачений во время каждого расследование будет много, – уверяет Юля. – Впервые за все сезоны тайные агенты отправились за границу, чтобы провести расследование в одном из отелей Египта. И показать, на что стоит обращать внимание, чтобы не жить в номере с поломанной мебелью. Что нужно знать, чтобы безопасно погрузиться с аквалангом. Журналисты на собственном опыте покажут, как работает туристическая страховка.

Вскоре вы увидите все самые резонансные сюжеты журналистов программы. Включайте «Тайный агент» 1 июня в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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