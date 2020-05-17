Від пацанки до панянки-4: Юлия #Бандитка Чигринец впервые за долгое время приехала к матери-обидчице

Героиня реалити Нового канала Юлия #Бандитка Чигринец решилась встретиться с человеком, который вместо того, чтобы стать поддержкой, закрывала на ночь в сарае и тушила о руки спички.

Историю 19-летней Юлии Чигринец из Полтавы невозможно слушать без слез. Девушка выросла с матерью, которая делала с ней ужасные вещи – унижала и всячески оскорбляла.

Год я жила в приемной семье, но потом меня нашла родная мать и отсудила, – рассказывает участница реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает Новый канал. – Я не понимаю, для чего она это сделала. Ведь никогда меня не любила и дочерью не считала. Могла попросить своих других детей побить меня или закрыть на ночь в сарае.

Від пацанки до панянки-4: Юлия #Бандитка Чигринец / пресс-служба Нового канала

Девять лет, которые Юлии #Бандитке пришлось прожить под одной крышей с матерью, стали худшими в ее жизни.

Однажды Светка (мать Юлии, – прим.ред.) выстроила нас в ряд и публично начала тушить о мои руки спички, – со слезами на глазах вспомнила о матери-обидчице "пацанка". – Другие смотрели и молчали. Только бабушка плакала и кричала, зачем Светка это делает. Но той было все равно. До сих пор у меня остались шрамы на руках.

Від пацанки до панянки-4: Юлия #Бандитка Чигринец / пресс-служба Нового канала

Обиды и злость превратили Юлию в настоящую агрессивную #Бандитку. Но за тринадцать недель в Школе леди девушка изменилась и наконец нашла в себе силы предстать перед родственниками новой Юлей.

Мне неприятно было возвращаться в тот дом, – призналась участница. – Там я не являюсь собой. Превращаюсь в беззащитного ребенка.

Від пацанки до панянки-4: Юлия #Бандитка Чигринец / пресс-служба Нового канала

Но поговорить с родной дочерью Светлана так и не решилась – она сбежала в дом и не открывала дверь. Единственная, кто несколько минут, хоть и холодно, но пообщалась с Юлей Чигринец, была ее сестра.

Светка увидела, что я приехала, и убежала, – говорит "пацанка". – Как бы ко мне ни относилась, могла бы хоть раз в жизни выслушать. Но нет – она ненавидит меня и никогда не осознает свою вину. Я решила, что больше не вернусь в этот дом и к этим людям. Начну все сначала и без тех привычек, которые были у меня до проекта. Неважно, выиграю или проиграю в финале. Для себя я уже и так много решила.

Від пацанки до панянки-4: Юлия #Бандитка Чигринец / пресс-служба Нового канала

Как изменится жизнь Юлии #Бандитки Чигринец? Узнаем в следующих выпусках реалити "Від пацанки до панянки" – их Новый канал показывает по понедельникам в 19:00!

Напомним,