Від пацанки до панянки-4: Юля #Бандитка Чигринец рассказала об интригах и лицемерии на проекте

Эксклюзив 30 апреля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: Юля #Бандитка Чигринец рассказала об интригах и лицемерии на проекте
Від пацанки до панянки 4 сезон: Юля #Бандитка Чигринец
пресс-служба Нового канала

Юля #Бандитка Чигринец честно рассказала, как участницы общались между собой.

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В реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале началась «междоусобная война». С каждым новым выпуском девушки все острее чувствуют конкуренцию. Выгоны превратились в разборы полетов, которые не заканчиваются даже, когда камеры выключаются.

Я видела, как девочки улыбаются в лицо, а потом за закрытыми дверями поливают грязью «подруг». Меня это все очень утомило на 11-й неделе, – признается Юля #Бандитка Чигринец. – Все лицемерят! Я не говорю, что идеальна и каждый раз поступаю правильно. Но я всегда выступала за справедливость. Не считаю, что конкуренция должна побуждать человека становится хуже и поступать подло. Соперничество для меня, в первую очередь, шанс вырасти над собой. Но далеко не все разделяли мои взгляды. Когда я заметила, что Женя Мазур захотела сдвинуть Вику Алехину с поста президента Школы леди, меня это возмутило. Решила сделать все, чтобы этого не произошло. Не потому что кто-то лучше, а кто-то хуже. Так правильно в моем понимании. Алехина победила в голосовании честно – мы должны это принять. Я заступилась за Вику и рассказала преподавателям о неправильном поведении Жени на церемонии выгона. Но она не была готова ответить добром. Фраза Алехиной о том, что я должна была покинуть проект, – лучшее тому подтверждение. Иногда конкуренция превращает людей в лицемеров. Они обнимают тебя и обещают поддерживать, а за спиной льют грязь. Мне такая конкуренция не нужна.
 

Кстати, именно с Женей, против которой выступила «пацанка», после проекта у Юли сложились прекрасные отношения. А вот с Викой Алехиной пути разошлись. Почему это произошло – узнаете по понедельникам в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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