Ревизор. Карантин: грязные сумки курьеров самой известной службы доставки Украины и отсутствие сдачи

Эксклюзив 16 мая 2020 12:00 Юлия Крутиева
Ревизор. Карантин: грязные сумки курьеров самой известной службы доставки Украины и отсутствие сдачи
Ревизор. Карантин: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2020)
кадр из программы

Юлия Панкова ревизовала качество самой известной службы доставки в Украине.

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Во время карантина большинство украинцев отказались от походов в магазин, предпочитая пользоваться услугами службы доставки. Поскольку это удобно и быстро – ведь всего за несколько минут курьеры вам привезут готовую еду, продукты и даже одежду.

Чаще всего сотрудники служб доставки передвигаются на велосипедах или скутерах, с большими рюкзаками, в которых транспортируют товары. Ведущая программы «Ревизор. Карантин» (Новый канал) Юлия Панкова проверила, безопасно ли перевозить готовую пищу в таких сумках. И соблюдают ли санитарно-гигиенические нормы работники известной службы Glovo.

Я заказала доставку блюд в Glovo из сети ресторана McDonald's, – рассказывает Юля. – Курьер с заказом приехал менее чем за 20 минут. Но свой рюкзак он поставил прямо на землю, а пакет с едой достал из него «голыми руками».

Ревизор. Карантин: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2020) / пресс-служба Нового канала
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А еще Юля при заказе предупредила, что будет рассчитываться наличными – купюрой в 500 гривен. Сотрудник службы доставки должен был подготовить сдачу – 67 гривен.

Только представьте, он приехал без сдачи, – рассказывает ведущая. – Оставил нам свою сумку и поехал разменивать деньги. Его не более 25 минут. За это время все блюда остыли. А курьер, когда вернулся, так и не отдал нам сдачу.

Ситуация повторилась и во время следующей ревизии. И снова должником «Ревизора» оказался работник Glovo.

Они, видимо, рассчитывают на клиентов, которые не будут ждать сдачу, – говорит Юля. – Очень неприятная ситуация.

Ревизор. Карантин: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2020) / пресс-служба Нового канала
А еще ведущая с помощью люминометра, который определяет степень загрязнения, проверила стенки сумки внутри.

Устройство показало более 600 единиц при норме в 30, – говорит девушка. – Это значит, что работники не дезинфицируют сумку. И там опасно перевозить готовую еду. Ведь микробы могут попасть в блюдо, которое будет в негерметичном боксе.

Юля рекомендует всю готовую пищу подвергать термической обработке дома!

Напомним,

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