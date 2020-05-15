Андре Тан после общения с Поляковой просил прощения у Таисии Повалий: Это же все не со зла

Прямой эфир Оли Поляковой с Андре Таном не оставил равнодушным поклонников знаменитостей.

В Инстаграм звезды шутили друг над другом, исполняли смешные желания, а также отвечали на вопросы в игре "Правда или Действие". Однако как оказалось, не только фолловеров Поляковой и Тана этот эфир не оставил равнодушным.

Выяснилось, что Таисия Повалий обиделась на дизайнера. А причиной тому стал рассказ Андре Тана про ситуацию, которая произошла между ним и Таей 18 лет назад.

Я приношу извинения. Помните эфир с Олей Поляковой? Вопросы, на которые я отвечал, были немного каверзные. И вот после ответа на один из таких вопросов я попал. А понял это уже после эфира, когда мне передали привет от Таи Повалий.

Андре рассказал, что однажды пошил для Повалий платье. Однако оно ей не понравилось. Но звезда не вернула наряд дизайнеру, а забрала себе, и денег за него не заплатила.

Я вспомнил историю, которая произошла ну ооочень давно и рассказал про неё в эфире. Дело было 18 (!) лет назад. Возможно, даже больше! И я даже представить не мог, что эта история заденет Таю. От чистого сердца - прости. Это же все не со зла, а наоборот - с юмором. Вот такой он шоубиз) С троллингом, подколами и сносом башки. И мы учимся здесь жить дружно. Не смотря ни на что.

Дизайнер Андре Тан / instagram.com/andre_tan_official

Подписчики Андре Тана были в недоумении от того, почему он извиняется перед певицей. По их мнению именно она должна попросить прощения, что тогда поступила так, не вернув платье и не заплатив за него ни гроша. Фолловеры пишут:

«Факт остаётся фактом, даже спустя 18 лет! Работа была выполнена, тем более качественно! По-моему это не справедливо принять работу бесплатно, пользоваться результатом, а потом, ещё и обижаться...»

«Такая капризная: то платья ей не понравились, то теперь упоминание о этих платьях....»

«Извиняться за правду не нужно! А Тае нужно жить так, чтобы потом не было стыдно даже через 18 лет. Из песни слов не выбросишь. Думаю, что Вам должны были передать не ‘привет от таи’ а полную сумму наряда!»

«У Вас нет никаких причин извиняться перед Повалий. Вы работаете, творите, а значит должны получать за это деньги. В случае с ней - прощение следует просить ей, но никак не Вам!»

«Она потому и обижается, что Вы сказали правду. Это ей нужно было, после этого эфира, признать свой не красивый поступок».

Напомним,