Ведущий Один за всех Михаил Присяжнюк показал родных и рассказал, что для него значит семья

15 мая 2020 18:10 Юлия Крутиева
Ведущий Один за всех Михаил Присяжнюк показал родных и рассказал, что для него значит семья
Телеведущий Михаил Присяжнюк с супругой Валерией
instagram.com/mikhailprisiazhniuk

В Международный день семьи ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ показал своих родных и объяснил, в чем, по его мнению, заключается наша национальная идея.

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Телеведущий, семьянин и отец двоих детей Михаил Присяжнюк поздравил своих подписчиков в социальной сети с праздником, напомнил о важности семейных ценностей, а также показал красочное фото с родными. 
Семья Михаила Присяжнюка / instagram.com/mikhailprisiazhniuk

Я считаю, что наша национальная идея давно найдена и она заключается в семейных ценностях, – отметил ведущий. – Семья – основа жизни. Только человеку, который построил настоящую дружную семью можно что-либо доверить. Поздравляю с Международным Днем Семьи! Берегите друг друга и будьте здоровы!

Отметим, с супругой Валерией Михаил вместе больше 18 лет. Пара воспитывает двоих деток – 5-летнюю дочь Машу и 11-летнего сына Ваню.

Напомним,

 

 

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