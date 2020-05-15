Ведущий Один за всех Михаил Присяжнюк показал родных и рассказал, что для него значит семья
В Международный день семьи ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ показал своих родных и объяснил, в чем, по его мнению, заключается наша национальная идея.
Я считаю, что наша национальная идея давно найдена и она заключается в семейных ценностях, – отметил ведущий. – Семья – основа жизни. Только человеку, который построил настоящую дружную семью можно что-либо доверить. Поздравляю с Международным Днем Семьи! Берегите друг друга и будьте здоровы!
Отметим, с супругой Валерией Михаил вместе больше 18 лет. Пара воспитывает двоих деток – 5-летнюю дочь Машу и 11-летнего сына Ваню.
Напомним,