Тайный агент раскроет все секреты работы кофеен

15 мая 2020 17:40 Юлия Крутиева
Тайный агент раскроет все секреты работы кофеен
«Тайные агенты» скоро на Новом канале
пресс-служба Нового канала

Проект «Тайный агент» (Новый канал) возвращается с чередой новых расследований. И одной из тем стал кофе.

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Многие люди не представляют своей жизни кофе, и чашечка ароматного напитка в кофейне для них – особый ритуал начала или завершения дня.

Но кофе из-за человеческого фактора может негативно повлиять на здоровье кофеманов. Чтобы разузнать все нюансы работы в этой сфере, тайный агент проекта «Тайный агент» Анастасия Квитка «перевоплотилась» в продавца.

Я взялась за это расследование, как ярый кофеман. И даже не догадывалась, что могу столько всего не знать. Скажу так, после программы пью кофе в том же количестве, но не первый попавшийся, – рассказала Анастасия. – Я изображала продавца–консультанта, который продает товары для бариста. Было и страшно, и смешно. Потому что никогда ничего в своей жизни не продавала и боялась, что мне не поверят. Но все удалось.

Тайный агент Анастасия Квитка / пресс-служба Нового канала
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Традиционно, агенты задействуют специалистов и проводят экспертизу. Ради расследования Настя во время съемок даже прихватила «вещдок».

Самой сложной задачей было забрать их тряпку, чтобы сдать на анализы, – продолжила Квитка. – Поверьте, на такие мелочи, как тряпка, надо обращать внимание, когда покупаете напиток.

Действительно, о таких «мелочах» забываешь, когда ждешь свой напиток. Интересно, сколько микробов было на той тряпке, которую бариста использовал, каждый день готовя кофе для сотен людей?

Смотрите премьеру четвертого сезона «Тайного агента» 1 июня в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA. И узнай, где тебя могут обмануть, и как защититься.

Напомним,  

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