Насти Каменских выпустила трогательный клип о любви, который посвятила Потапу: Воспоминания

15 мая 2020 12:00 Юлия Крутиева
Насти Каменских выпустила трогательный клип о любви, который посвятила Потапу: Воспоминания
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Певица представила новый клип и трек «Воспоминания».

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Это романтическая история воспоминаний Насти Каменских, созданная из архивных фото, видео и большой любви. 

На создание такой видеоработы певицу вдохновили приятные воспоминания, которые нахлынули при пересмотре старых фото и видео на телефоне.

Клип певица сняла сама во дворе собственного дома.

В один уютный вечер я пересматривала фото в телефоне. Счастливые улыбки, солнечные дни и романтика меня так вдохновили, что я захотела создать из всего этого небольшой фильм воспоминаний. Чтобы прожить те ощущения еще раз,
– отметила NK.  

Потап и Настя / instagram.com/kamenskux
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В клипе собраны кадры из романтических путешествий певицы с супругом. По словам NK, хранить такие моменты не только в памяти, но и на фото, видео или в каких-то сувенирах для нее очень важно. 

Я люблю и ценю каждый день своей жизни. Поэтому обязательно сохраняю свои жизненные события в фото, видео или каких-то предметах. У меня есть особенное место, где я храню все флешки, старые телефоны - так называемая шкатулка воспоминаний, – добавила артистка. – Я могу открыть ее в любой момент и с улыбкой и теплом в сердце прожить те счастливые моменты снова и снова. Живите так, чтобы вам хотелось вспоминать и прожить еще раз каждый день. Давайте сохранять свет своей жизни. Сохранять любовь, которая в вашем сердце.

Напомним, 

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