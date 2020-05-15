Насти Каменских выпустила трогательный клип о любви, который посвятила Потапу: Воспоминания
Певица представила новый клип и трек «Воспоминания».
На создание такой видеоработы певицу вдохновили приятные воспоминания, которые нахлынули при пересмотре старых фото и видео на телефоне.
Клип певица сняла сама во дворе собственного дома.
В один уютный вечер я пересматривала фото в телефоне. Счастливые улыбки, солнечные дни и романтика меня так вдохновили, что я захотела создать из всего этого небольшой фильм воспоминаний. Чтобы прожить те ощущения еще раз,– отметила NK.
Я люблю и ценю каждый день своей жизни. Поэтому обязательно сохраняю свои жизненные события в фото, видео или каких-то предметах. У меня есть особенное место, где я храню все флешки, старые телефоны - так называемая шкатулка воспоминаний, – добавила артистка. – Я могу открыть ее в любой момент и с улыбкой и теплом в сердце прожить те счастливые моменты снова и снова. Живите так, чтобы вам хотелось вспоминать и прожить еще раз каждый день. Давайте сохранять свет своей жизни. Сохранять любовь, которая в вашем сердце.Напомним,