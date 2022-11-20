Голос країни 12 сезон 11 випуск від 13.11.2022 дивитися онлайн

20 ноября 2022 19:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Голос країни 12 сезон 11 випуск від 13.11.2022 дивитися онлайн
Голос країни 12 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 13.11.2022)
Пресслужба каналу ТЕТ

13 листопада на телеканалі ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск шоу Голос країни 12 сезон. 11 випуск проєкту Голос країни 12 сезон від 13.11.2022 дивіться онлайн на TV.UA.

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13 листопада на ТЕТ глядачі побачили десятий епізод наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни 12 сезон, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення росії на територію України. Це був другий епізод нокаутів. Наступний випуск – суперфінал, під час якого ми дізнаємося ім'я переможця 2022 року.

11 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Павло Нажига – Нокаути – Голос країни 12 сезон

Валерія Бутурліна – «I Kissed A Girl» – Нокаути – Голос країни 12

Gera Gerc – Нокаути – Голос країни 12 сезон

Наталія Бурик – «Somebody to love» – Нокаути – Голос країни 12

Єрназар Жубан – «1944» – Нокаути – Голос країни 12

Михайло Герасимчук – «Друг» – Нокаути – Голос країни 12

Ярослав Кайда – «Гора» – Нокаути – Голос країни 12

Василь Палюх – «Unbreak my heart» – Нокаути – Голос країни 12

Карина Столаба – «Ой, на горі» – Нокаути – Голос країни 12

Марта Ліпчей – «Попурі» – Нокаути – Голос країни 12

Віктор Кирилов – «Sorry Seems to Be the Hardest Word» – Нокаути – Голос країни 12

Юлія Войтко – «Фантастична жінка» – Нокаути – Голос країни 12

Марія Квітка – «Zombie» – Нокаути – Голос країни 12

Марія Сур – «Show me how your burlesque» – Нокаути – Голос країни 12

Сабіна Сафарлі – Нокаути – Голос країни 12 сезон

Сергій Соловйов – «You» – Нокаути – Голос країни 12

Олена Чукаленко – «Rolling in the deep» – Нокаути – Голос країни 12

Дімаш Даулєтов – «Намалюю тобі зорі» – Нокаути – Голос країни 12

Голос країни. Другий шанс. 11 випуск

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