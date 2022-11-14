Голос країни 12 сезон 10 випуск від 06.11.2022 дивитися онлайн
6 листопада на телеканалі ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск шоу Голос країни 12 сезон. 10 випуск проєкту Голос країни 12 сезон від 06.11.2022 дивіться онлайн на TV.UA.
10 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Олександр Олещук – «8-й колір» – Нокаути – Голос країни 12
Оксана Позивай – «Talking to the moon» – Нокаути – Голос країни 12
Наталія Миколаєнко – «Sasha» – Нокаути – Голос країни 12
Олександр Свіріденко – «Шкідлива звичка» – Нокаути – Голос країни 12
Гліб Пархоменко – «Stop» – Нокаути – Голос країни 12
Лія Меладзе – «На небі» – Нокаути – Голос країни 12
Інесса Грицаєнко – «Montero» – Нокаути – Голос країни 12
Яна Мілевська – Нокаути – Голос країни 12
Давид Маскіса – «Лед тронулся» – Нокаути – Голос країни 12
Назар Ільчишен – «Місяць по небу ходити» – Нокаути – Голос країни 12
Ярослав Гавянець – «Гуцулка Ксеня» – Нокаути – Голос країни 12
Максим Бородін – «Supergirl» – Нокаути – Голос країни 12
2tone – «Falling in love» – Нокаути – Голос країни 12
Аліє Хаджабадінова – «Верше мій верше» – Нокаути – Голос країни 12
Дмитро Цимбал та Роман Меліш – «Тільки разів цвіте любов» – Нокаути – Голос країни 12
Михайло Цар – «Злива» – Нокаути – Голос країни 12
Анна Кіндзерська – «Думі Мої» – Нокаути – Голос країни 12
Павло Тютюнник – «Angel» – Нокаути – Голос країни 12