Фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко впервые стала мамой
Сегодня одна из звездных семей украинского шоу-бизнеса стала больше.
О пополнении в семье рассказала сама певица на своей странице в Инстаграм. В микроблоге Наталья опубликовала трогательную фотографию, на которой запечатлена еще будучи беременной на последнем месяце. Также в кадре присутствовали ее супруг и их собака.
Сьогодні нас вже четверо,– подписала снимок Жижченко.
Филатов Александр Евгеньевич,– подписал снимок Евгений в Инстаграм, тем самым рассекретив имя малыша.
Отметим, что Наталья и Евгений вместе с 2008 года. Их отношения начались после нескольких общих выступлений. В 2016 году пара поженилась.
Поздравляем Наталию Жижченко и Евгения Филатова с рождением первенца!
Напомним,