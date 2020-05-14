Фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко впервые стала мамой

14 мая 2020 16:52 Юлия Крутиева
Фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко впервые стала мамой
Наталия Жижченко и Евгений Филатов стали родителями
instagram.com/onukaofficial

Сегодня одна из звездных семей украинского шоу-бизнеса стала больше.

Читайте такжеОлег Винник попал в лабиринт безумной любви в поисках своей единственной
Фронтвумен группы «ONUKA» Наталья Жижченко и основатель украинской группы «The Maneken» Евгений Филатов впервые стали родителями. У пары родился мальчик.

О пополнении в семье рассказала сама певица на своей странице в Инстаграм. В микроблоге Наталья опубликовала трогательную фотографию, на которой запечатлена еще будучи беременной на последнем месяце. Также в кадре присутствовали ее супруг и их собака.

Сьогодні нас вже четверо,
– подписала снимок Жижченко.

Наталия Жижченко и Евгений Филатов стали родителями / instagram.com/onukaofficial
Пол новорожденного рассекретил счастливый папа. В комментариях к фото он написал супруге: "Спасибо за сына!"

Евгений Филатов с сыном / instagram.com/themaneken

Филатов Александр Евгеньевич,
– подписал снимок Евгений в Инстаграм, тем самым рассекретив имя малыша.

Отметим, что Наталья и Евгений вместе с 2008 года. Их отношения начались после нескольких общих выступлений. В 2016 году пара поженилась.

Поздравляем Наталию Жижченко и Евгения Филатова с рождением первенца!

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети ONUKA The Maneken новости беременные звезды Евгений Филатов Ната Жижченко

Материалы по теме

И кальций сохранился, и кариеса нет: Сергей Притула впервые побрился зубной пастой
Новости

И кальций сохранился, и кариеса нет: Сергей Притула впервые побрился зубной пастой
Жанна Бадоева призналась, что Алан Бадоев до сих пор ее любит
Новости

Жанна Бадоева призналась, что Алан Бадоев до сих пор ее любит
Женские секреты: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 13.05.2020)
Сериалы

Женские секреты: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 13.05.2020)
Говорит Украина: Напуганная беглянка: почему не ищут пропавшую Диану? (эфир от 14.05.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Напуганная беглянка: почему не ищут пропавшую Диану? (эфир от 14.05.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK