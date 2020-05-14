Олег Винник попал в лабиринт безумной любви в поисках своей единственной

14 мая 2020 13:50 Юлия Крутиева
Олег Винник попал в лабиринт безумной любви в поисках своей единственной

Олег Винник презентовал долгожданный клип на песню «Безумная Любовь».

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Первая совместная видеоработа Олега Винника и Кати Царик – это история о том, что у каждого человека есть свой путь. Временами на этом пути встречаются разные люди, интриги и соблазны.

В современном мире очень много амбиций, от которых, к сожалению, страдает любовь. Песня «Безумная Любовь» о наших чувствах и действиях. Часто забывая, что счастье находится внутри нас, и отправляясь на его поиски, мы начинаем творить безумные вещи. Мне бы хотелось, чтобы мы не искали любовь, а отдавали ее,
– отмечает Олег Винник.

Перед зрителем открывается бесконечный лабиринт, в центре которого находится заточенная в хрустальное сердце девушка. К ней движется главный герой. По пути его пытаются соблазнить разные девушки, устраняя друг дружку всевозможными кознями и хитростями.

Клип очень ироничный, потому что Олег любит посмеяться и поиронизировать над собой и на тему своей популярности. Но суть его заключается в том, что на пути к той единственной, чистой и искренней любви всегда встречаются трудности и перипетии,
– комментирует идею видеоработы Катя Царик.

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Песня «Безумная Любовь» впервые была презентована в ноябре во время грандиозного концерта Олега Винника в столичном Дворце спорта, режиссером-постановщиком которого выступила Царик.

Катя настолько углубилась в смысл данной композиции, что для других клипмейкеров просто не осталось шанса. К тому же, мне захотелось свежих идей, свежего взгляда талантливого человека на мое творчество,
– говорит о коллаборации певец.

Олег очень круто работает в кадре. Он нравится мне как актер, хорошо чувствует камеру, свет, поэтому было очень интересно поработать с ним на съемочной площадке и создать для него новую историю,
– подчеркнула режиссер.

Фото: Виктор Окремов

Напомним, 

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