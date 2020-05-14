Олег Винник попал в лабиринт безумной любви в поисках своей единственной
14 мая 2020 13:50
Олег Винник презентовал долгожданный клип на песню «Безумная Любовь».
Читайте такжеСергей Лазарев показал страшную травму, получившую от падения с декораций на ЕвровиденииПервая совместная видеоработа Олега Винника и Кати Царик – это история о том, что у каждого человека есть свой путь. Временами на этом пути встречаются разные люди, интриги и соблазны.
В современном мире очень много амбиций, от которых, к сожалению, страдает любовь. Песня «Безумная Любовь» о наших чувствах и действиях. Часто забывая, что счастье находится внутри нас, и отправляясь на его поиски, мы начинаем творить безумные вещи. Мне бы хотелось, чтобы мы не искали любовь, а отдавали ее,– отмечает Олег Винник.
Клип очень ироничный, потому что Олег любит посмеяться и поиронизировать над собой и на тему своей популярности. Но суть его заключается в том, что на пути к той единственной, чистой и искренней любви всегда встречаются трудности и перипетии,– комментирует идею видеоработы Катя Царик.
Катя настолько углубилась в смысл данной композиции, что для других клипмейкеров просто не осталось шанса. К тому же, мне захотелось свежих идей, свежего взгляда талантливого человека на мое творчество,– говорит о коллаборации певец.
Олег очень круто работает в кадре. Он нравится мне как актер, хорошо чувствует камеру, свет, поэтому было очень интересно поработать с ним на съемочной площадке и создать для него новую историю,– подчеркнула режиссер.
Фото: Виктор Окремов
Напомним,