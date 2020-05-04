LOBODA представила особенно чувственную песню Мой

В полночь с 30 апреля на первое мая LOBODA сделала большой подарок своим подписчикам – певица опубликовала свою новую песню под названием «Мой».

«Вернись, мой сумасшедший мальчик! И пусть мы стали чуть постарше, я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне», – поет Светлана Лобода в новом сингле.

Поклонники уже выразили свое мнение, что это одна из лучших работ LOBODA. Многие слушают композицию десятки раз, кто-то отмечает особенную чувственность песни. А некоторые заявляют, что речь в песне идет о самой Светлане.

«Шикарный трек», «Света, это огонь», «Ой, уже так тронуло», «Круто!», – комментируют подписчики новую работу певицы.

Напомним,