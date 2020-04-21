Музыка группы Сloudless звучит саундтреками в шоу Холостяк-10
Группа Сloudless громко заявил о себе в рамках национального отбора на "Евровидение-2020", после чего феноменально попала в ротации топовых радиостанций.
Во время романтического ужина Максима и Виктории в 5 серии прозвучали песни "Злітай" и "Між Світами", а в 7 серии с "Між Світами" началось встреча Макса с Даной на качелях.
А также в момент, когда Холостяк привел девушек в кинотеатр, прозвучала песня, которую ребята пели с Яной Шамаев (Jerry Hail) - "Ми одне".
Под ремикс Drown Me Down от DJ MalYar началась утренняя пробежка Алины с Максом, а затем прозвучал гитарный перебор с песни VDCHVT.
Наконец самые кинематографичные и лирические украинские песни стали саундтреками к наиболее романтическому шоу,– комментируют событие ребята.
Альбом "Між Світами» по праву можно считать самым саудтречным альбомом в истории украинской музыки, ведь песни с него попадали в десятки шоу и сериалов.Кстати, в апреле альбому "Між Світами" исполнилось уже 2 года.
Напомним,