Музыка группы Сloudless звучит саундтреками в шоу Холостяк-10

Эксклюзив 21 апреля 2020 16:15 Юлия Крутиева
Музыка группы Сloudless звучит саундтреками в шоу Холостяк-10
Группа Сloudless
пресс-служба

Группа Сloudless громко заявил о себе в рамках национального отбора на "Евровидение-2020", после чего феноменально попала в ротации топовых радиостанций.

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Несмотря на то, что из-за карантина ребятам пришлось отменить тур и первое сольное выступление в Киеве, Cloudless продолжают удивлять поклонников. Поэтому недавно музыка группы Сloudless появилась в известном шоу "Холостяк" на канале СТБ.

Во время романтического ужина Максима и Виктории в 5 серии прозвучали песни "Злітай" и "Між Світами", а в 7 серии с "Між Світами" началось встреча Макса с Даной на качелях.

А также в момент, когда Холостяк привел девушек в кинотеатр, прозвучала песня, которую ребята пели с Яной Шамаев (Jerry Hail) - "Ми одне".

Под ремикс Drown Me Down от DJ MalYar началась утренняя пробежка Алины с Максом, а затем прозвучал гитарный перебор с песни VDCHVT.

Наконец самые кинематографичные и лирические украинские песни стали саундтреками к наиболее романтическому шоу,
 – комментируют событие ребята.

Альбом "Між Світами» по праву можно считать самым саудтречным альбомом в истории украинской музыки, ведь песни с него попадали в десятки шоу и сериалов.Кстати, в апреле альбому "Між Світами" исполнилось уже 2 года.

Напомним,

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