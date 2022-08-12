Cloudless Orchestra випустили новий трек та змінили назву

Популярний український гурт Cloudless, що був неоднократним учасником відбору на «Eurovision», випустив новий трек, змінив свою назву та вже вкотре розійшовся з вокалістом Юрою Каналошом.

12 серпня побачив світ новий трек Cloudless «Чекаю». Пісня була написана у творчій колаборації музикантів гурту та відомого саундпродюсера Сергія Любинського. Текст та ідея належать вже колишньому вокалісту гурту Юрі Каналошу.

Пісня «Чекаю» – крик душі українців, кожен з яких чекає на своє: чекає на перемогу, чекає на рідних, чекає на коханих, на повернення додому. Ми не виключення – ми кожного дня чекаємо саме на перемогу, повернення додому та зустрічі з рідними, – коментують музиканти.

Cloudless Orchestra / Пресслужба

Гурт зізнається, що вони задумались над зміною назви ще роки два тому.

Нам подобається концепція музичного колективу не як гурту, а саме як оркестру. Ідея стала актуальною, коли ми вкотре розійшлись із нашим вокалістом Юрою через численні розбіжності у творчих поглядах та певну несумісність. Ми остаточно зрозуміли, що було б круто пробувати себе у співпраці з різними вокалістами та інструменталістами. Ми неоднократно читали критику в свою сторону, що це закос під переможців «Євробачення» Kalush Orchestra. Але це не так, адже існує дуже багато гуртів з аналогічними назвами – Submotion Orchestra, Cinematic Orchestra, Hidden Orchestra, і саме в їх сторону ми дивились вже не менше двох років, – розповідають музиканти.

Cloudless Orchestra / Пресслужба

Зараз Cloudless Orchestra знаходяться в Європі – хлопці поставили собі за мету зібрати мільйон гривень для допомоги українцям. Вони вже проїхали близько 10 тис. км у семи країнах та відправили 200 тис. грн кільком бригадам та волонтерським організаціям. Виступають Cloudless Orchestra скрізь, де є можливість бути почутими, – не тільки грають на великих музичних фестивалях, а й дають імпровізовані концерти на центральних площах міст.

Ми розуміємо, що люди в Європі втомились від війни, саме тому ми усіма можливими засобами намагаємося їм про неї нагадати. Сьогодні – переломний момент для багатьох, я, наприклад, перестав спілкуватися з родиною, яка мешкає в Донецьку і підтримує російський фашизм. У нас усіх немає іншого вибору, – коментує засновник гурту Антон Панфілов.

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