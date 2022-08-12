Cloudless Orchestra випустили новий трек та змінили назву

12 августа 2022 12:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Cloudless Orchestra випустили новий трек та змінили назву
Cloudless Orchestra
Пресслужба

Популярний український гурт Cloudless, що був неоднократним учасником відбору на «Eurovision», випустив новий трек, змінив свою назву та вже вкотре розійшовся з вокалістом Юрою Каналошом.

Читайте такожУчасник шоу Пара на мільйон Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід від Чорного моря до Говерли
12 серпня побачив світ новий трек Cloudless «Чекаю». Пісня була написана у творчій колаборації музикантів гурту та відомого саундпродюсера Сергія Любинського. Текст та ідея належать вже колишньому вокалісту гурту Юрі Каналошу.

Пісня «Чекаю» – крик душі українців, кожен з яких чекає на своє: чекає на перемогу, чекає на рідних, чекає на коханих, на повернення додому. Ми не виключення – ми кожного дня чекаємо саме на перемогу, повернення додому та зустрічі з рідними, – коментують музиканти.

Cloudless Orchestra / Пресслужба

Читайте такожВолодимир Шумко з Improv Live Show розповів про сухпайок русні, який продали на благодійному аукціоні
Гурт зізнається, що вони задумались над зміною назви ще роки два тому. 

Нам подобається концепція музичного колективу не як гурту, а саме як оркестру. Ідея стала актуальною, коли ми вкотре розійшлись із нашим вокалістом Юрою через численні розбіжності у творчих поглядах та певну несумісність. Ми остаточно зрозуміли, що було б круто пробувати себе у співпраці з різними вокалістами та інструменталістами. Ми неоднократно читали критику в свою сторону, що це закос під переможців «Євробачення» Kalush Orchestra. Але це не так, адже існує дуже багато гуртів з аналогічними назвами – Submotion Orchestra, Cinematic Orchestra, Hidden Orchestra, і саме в їх сторону ми дивились вже не менше двох років, – розповідають музиканти.

Cloudless Orchestra / Пресслужба

Зараз Cloudless Orchestra знаходяться в Європі – хлопці поставили собі за мету зібрати мільйон гривень для допомоги українцям. Вони вже проїхали близько 10 тис. км у семи країнах та відправили 200 тис. грн кільком бригадам та волонтерським організаціям. Виступають Cloudless Orchestra скрізь, де є можливість бути почутими, – не тільки грають на великих музичних фестивалях, а й дають імпровізовані концерти на центральних площах міст.

Ми розуміємо, що люди в Європі втомились від війни, саме тому ми усіма можливими засобами намагаємося їм про неї нагадати. Сьогодні – переломний момент для багатьох, я, наприклад, перестав спілкуватися з родиною, яка мешкає в Донецьку і підтримує російський фашизм. У нас усіх немає іншого вибору, – коментує засновник гурту Антон Панфілов.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Cloudless новини особисте життя зірок прем`єра пісні

Матеріали на тему

Олена-Крістіна Лебідь розповіла, чому варто бути обережними, користуючись банкоматом
Новини

Олена-Крістіна Лебідь розповіла, чому варто бути обережними, користуючись банкоматом
Учасник шоу Пара на мільйон Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід від Чорного моря до Говерли
Новини

Учасник шоу Пара на мільйон Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід від Чорного моря до Говерли
Володимир Шумко з Improv Live Show розповів про сухпайок русні, який продали на благодійному аукціоні
Новини

Володимир Шумко з Improv Live Show розповів про сухпайок русні, який продали на благодійному аукціоні
МастерШеф. Битва сезонів: біографія 20-ки учасників проєкту – знайомимося ближче з кожним із них
Новини

МастерШеф. Битва сезонів: біографія 20-ки учасників проєкту – знайомимося ближче з кожним із них
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Битва сезонів: біографія 20-ки учасників проєкту – знайомимося ближче з кожним із них

МастерШеф. Битва сезонів: біографія 20-ки учасників проєкту – знайомимося ближче з кожним із них
Понад 100 тисяч гривень для допомоги Україні: як минув концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» від «МУЗВАР»

Понад 100 тисяч гривень для допомоги Україні: як минув концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» від «МУЗВАР»
Як ти?: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)

Як ти?: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)
Олена Фроляк розповіла, за чим найбільше сумує з мирного життя

Олена Фроляк розповіла, за чим найбільше сумує з мирного життя

Популярне відео

Як ти?: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)

Як ти?: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)
Cloudless Orchestra випустили новий трек та змінили назву

Cloudless Orchestra випустили новий трек та змінили назву
Співачка KAVA презентує пісню-пам'ять про весь жах війни

Співачка KAVA презентує пісню-пам'ять про весь жах війни
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK