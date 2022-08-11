Володимир Шумко з Improv Live Show розповів про сухпайок русні, який продали на благодійному аукціоні

11 августа 2022 16:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Володимир Шумко з Improv Live Show розповів про сухпайок русні, який продали на благодійному аукціоні
Ведучий Володимир Шумко
Пресслужба Нового каналу

Учасник Improv Live Show Володимир Шумко зізнався, що незвичний лот одразу на сцені і знищили.

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Українські знаменитості з початку повномасштабної війни всіляко допомагають ЗСУ, збираючи кошти на благодійний концертах і аукціонах. Актор Improv Live Show Володимир Шумко з друзями та колегами за п’ять місяців дали багато благодійних концертів у різних містах України. 

Часто вони також влаштовують аукціони для потреб армії. І на одному з виступів у Києві за чималі гроші продали ду-у-уже незвичний лот.

Мої друзі разом з ГО «Ліга життя» поїхали в Ірпінь. У мене, на жаль, тоді не було змоги до них приєднатися, – розповідає імпровізатор. – Вони спілкувалися з людьми, заходили у квартири, де немає стін. Бачили багато руїн. Під час цього люди запропонували хлопцям рашистський сухпайок, який знайшли, коли розбирали завали. Ми подумали: «Може, нам згодиться». Врешті розіграли його на аукціоні під час благодійного концерту Improv Live Show за тисячу доларів.

Пресслужба Нового каналу

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На цьому історія не закінчується! Як сухпайок швидко й неочікувано з’явився у хлопців, так і був знищений.

Людина купила на аукціоні сухпайок і сказала: «Розтовчіть. Він мені не потрібен». І Даша Астаф’єва, яка брала участь у концерті, одразу ж розтоптала його, – з усмішкою поділився Вова.

Пресслужба Нового каналу

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