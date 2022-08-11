Володимир Шумко з Improv Live Show розповів про сухпайок русні, який продали на благодійному аукціоні

Учасник Improv Live Show Володимир Шумко зізнався, що незвичний лот одразу на сцені і знищили.

Українські знаменитості з початку повномасштабної війни всіляко допомагають ЗСУ, збираючи кошти на благодійний концертах і аукціонах. Актор Improv Live Show Володимир Шумко з друзями та колегами за п’ять місяців дали багато благодійних концертів у різних містах України.

Часто вони також влаштовують аукціони для потреб армії. І на одному з виступів у Києві за чималі гроші продали ду-у-уже незвичний лот.

Мої друзі разом з ГО «Ліга життя» поїхали в Ірпінь. У мене, на жаль, тоді не було змоги до них приєднатися, – розповідає імпровізатор. – Вони спілкувалися з людьми, заходили у квартири, де немає стін. Бачили багато руїн. Під час цього люди запропонували хлопцям рашистський сухпайок, який знайшли, коли розбирали завали. Ми подумали: «Може, нам згодиться». Врешті розіграли його на аукціоні під час благодійного концерту Improv Live Show за тисячу доларів.

Пресслужба Нового каналу

На цьому історія не закінчується! Як сухпайок швидко й неочікувано з’явився у хлопців, так і був знищений.

Людина купила на аукціоні сухпайок і сказала: «Розтовчіть. Він мені не потрібен». І Даша Астаф’єва, яка брала участь у концерті, одразу ж розтоптала його, – з усмішкою поділився Вова.

Пресслужба Нового каналу

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