Фонд Сергія Притули влаштує виставку фотографій героїв Азовсталі для допомоги АЗОВу

10 августа 2022 12:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Фонд Сергія Притули влаштує виставку фотографій героїв Азовсталі для допомоги АЗОВу
Телеведучий та волонтер Сергій Притула
facebook.com/serhiyprytula

100% зібраних коштів підуть на закупівлю мілітарної допомоги полку «АЗОВ».

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З 12 по 14 серпня у галереї D12 (вул. Десятинна, 12) в Києві пройде виставка фотографій Дмитра Козацького (позивний «Орест»), фотографа і керівника пресслужби полку «АЗОВ». Мета заходу – зібрати кошти на мілітарну допомогу для бійців полку «АЗОВ», які продовжують боротьбу, поки їхні побратими в російському полоні, і нагадати світу про оборонців Маріуполя та їхній героїзм.

Поряд із 25 відомими роботами «Ореста» ми покажемо його фотороботи з бомбосховищ «Азовсталі», які раніше не публікувалися. Їх Фонду надала його мама Ірина, – кажуть в Фонді Притули. – Ми покажемо відео, які захисники «Азовсталі» надсилали своїм родинам просто з пекла в оточенні окупантів. «Азовсталь» – це ще не минуле. Це історія, яка триває просто зараз. Захисники Маріуполя досі в російському полоні. Ми не маємо права про них забувати!

Боєць «АЗОВу» на «Азовсталі» / Пресслужба Нового каналу

Також в рамках події відбудеться зустріч-розмова з родичами бійців різних підрозділів, які були на «Азовсталі». Це і «АЗОВ», і прикордонники, і бійці територіальної оборони та поліції Маріуполя. Вони розкажуть історії захисників Маріуполя, які досі ніхто не чув. А ще в різні дні виступлять Сергій Жадан, гурт ТНМК та діджейка Дар'я Коломієць.

Нагадаємо,

 

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