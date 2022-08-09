Євген Клопотенко – про особисте життя і про спілкування зі Златою Огнєвіч: «Я готував їй їсти вдома»

9 августа 2022 11:58 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Євген Клопотенко – про особисте життя і про спілкування зі Златою Огнєвіч: «Я готував їй їсти вдома»
Шеф-кухар Євген Клопотенко
instagram.com/klopotenko

6 сепня в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов 11 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником.

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Цього разу відверто про особисте розповів шеф-кухар та переможець проєкту «МастерШеф-5» Євген Клопотенко. Про спілкування зі Златою Огнєвіч та дівчину, яку він бачить поруч з собою, – у великому ексклюзивному інтерв'ю.

Про спілкування з дівчатами

– Мені пишуть дівчата, кличуть на побачення, але так нечесно. Вони то знають мене, і вже вирішили, що хочуть бути зі мною. А я то їх не знаю! Мені заважає популярність у спілкуванні. Треба, щоб з тобою була людина, яка витримуватиме це все. Хто взагалі зможе витримати цей потік енергії?  Мені потрібна та, яка постійно мене підтримуватиме. Але як її знайти? В потоці, коли ти щодня бачиш по 200 людей, це складно.

Про Злату Огнєвіч

– Мені пише Злата Огнєвіч, я їй сердечка ставлю. Ми зі Златою дружимо. Бачилися, до речі, тижні два назад. Я готував їй їсти вдома. Вона розказувала, як ходила в Карпати, зробила собі татуювання. Ми з нею познайомилися у Єгипті, де я відпочивав, минулого Нового року. Вона в той час співала, і це було виконання просто до мурах! Вона до мене дуже добре ставиться. З теплом. У нас прекрасні стосунки. Дівчата в 35 не говорять: «Я не знаю, що хочу, покрути мене»… Вже ти чітко розумієш, що ти хочеш і до якої цілі йдеш. І це – щастя! (Посміхається.)

На питання Григорія про те, чи готувала йому Злата Огнєвіч, Євген відповів коротко: «Щось готувала!»

Повний випуск проєкту «Як ти?» з Євгеном Клопотенко ви можете подивитися онлайн за посиланням.

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