Олександр Педан розплакався під час інтерв’ю з маріупольським студентом

Телеведучий Олександр Педан познайомився з хлопцем восени, під час зйомок освітнього тревелу «УніверCheck» у Маріуполі. Вдруге вони зустрілися під час війни, аби Ілля розповів свою історію евакуації.

Маріуполь назавжди залишиться незагоєною раною у серцях українців. З прогресивного індустріального міста він перетворився на руїни. Разом із командою освітнього тревел-проекту «УніверCheck» ведучий Нового каналу Олександр Педан відвідав Маріуполь восени 2021 року.

Проінспектував Приазовський державний технічний університет, побував в Українській академії лідерства, прогулявся набережною і помилувався красою вечірнього міста.

Я бував у Маріуполі безліч разів. І з кожним приїздом помічав, як місто кращає! – каже Олександр. – Останні зйомки ми провели якраз на тій самій площі перед драматичним театром, де за кілька місяців налякані місцеві напишуть слово «Діти», що не зупинить рашистів…

Олександр Педан із донькою та Іллею / Пресслужба Нового каналу

У Маріуполі команда проекту познайомилася з місцевим хлопцем Іллею. Він був і залишається студентом Приазовського державного технічного університету. Бо навіть попри окупацію міста і знищену будівлю виш продовжує працювати й чекає на абітурієнтів. За мирних часів Ілля захоплено розхвалював свій університет, а під час війни першим написав команді проекту з проханням опублікувати випуск про Маріуполь.

Найбільше сумнівів у нас викликав Маріуполь і Приазовський технічний університет, – зізнається Олександр Педан. – Ті кадри, які відзняли до війни, і те, що рашисти зробили з містом, разюче відрізняється. Тож ми вагалися, чи варто публікувати цей випуск і вчергове тригерити українців. Але нам написав Ілля і попросив показати його рідне місто таким, яким воно було раніше. Ми не посміли відмовити.

В інтерв’ю Педану Ілля розповів свою історію евакуації. Хлопець залишався у Маріуполі до березня. Коли його сім’я зрозуміла, що ситуація ставатиме небезпечнішою, наважилися на виїзд.

Автівку батьків повністю побило осколками під час обстрілів. Та нам пощастило – моя стояла трохи далі, тому вціліла, – розповідає герой «УніверCheck». – Єдиним варіантом евакуюватися було їхати власним автомобілем. Не було ні автобусів, ні потягів. Люди підбирали одне одного, пакували речі в машини, які були незаповнені.

Ілля / Пресслужба Нового каналу

Квартира Іллі зруйнована. Про це його родина дізналася зі світлин та відео з інтернету. Знищена й будівля Приазовського державного технічного університету. Але стіни – не люди, каже хлопець. Тому виш продовжує роботу й готується приймати абітурієнтів.

Університет переїхав у Дніпро. Адміністрація і приймальна комісія працюють у приміщенні «Дніпровської політехніки», – каже студент ПДТУ. – Першочергово після евакуації ми намагалися сконтактуватися з викладачами і студентами, аби дізнатися, хто живий, хто на зв’язку. Наразі відомо про загибель шести викладачів і п’яти студентів, але все ще залишаються люди, з якими не вдалося сконтактуватися, тому їхня доля нам невідома.

Пресслужба Нового каналу

Лише в Дніпрі функціонує єдиний легітимний Приазовський державний технічний університет. У Маріуполі шахраї з псевдореспублік видають себе за ПДТУ. Але це фейковий виш, який не має нічого спільного з МОН! Він не може забезпечити ані освіти, ані жодних дійсних дипломів.

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