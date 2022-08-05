Гурт «Антитіла» презентував новий англомовний сингл «Hello»

Гурт «Антитіла» випустив англомовну версію пісні «Hello» та відеокліп спеціально для BBC. Це перша пісня після співпраці з Едом Шираном на хіт 2Step. А також друга пісня з майбутнього англомовного альбому гурту.

У серпні 2022 року пісня «Hello» стане саундтреком до документального фільму міжнародної служби BBC про «Антитіла» та війну в Україні «Frontman – Frontline». Фільм має на меті розповісти жителям Сполученого Королівства та світу про творчість, життя гурту «Антитіла» до і під час війни, а також про військову службу на передовій.

Ми створили англійську версію пісні «Hello» майже одночасно з українською. Та нова реальність змусила переосмислити цю пісню, тому протягом війни в Україні у неї з’явилася нова лірика. Слова створювалися на передовій. Сьогодні композиція набула інших сенсів, якими ми хочемо поділитися зі світом. Цією піснею ми кричимо про справедливий, в першу чергу для України, мир, а також про ті незворотні наслідки, які спричинить війна, якщо людство не зупинить агресора. З глибоким переконанням, що ці переживання близькі кожній людині на нашій планеті, кожній людині, яка хоче, щоб життя, мир і справедливість перемогли. Ми написали цю пісню як звернення до людства. Ми звертаємося до кожного громадянина вільного демократичного світу і впевнені, що нас почують, – ділиться лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

У відеокліпі використані кадри з версії 2019 року, за яку відповідав та у головній ролі якої є соліст гурту «Detach» Олексій Веренчик, який також виступив режисером кліпу. Нові синхрони були зняті в Харківській області під час служби гурту «Антитіла» у складі 130-го батальйону Територіальної оборони міста Києва ЗСУ.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення «Антитіла» вступили до лав Територіальної оборони міста Києва Збройних Сил України. А з 24 лютого приступили до військової служби в Києві. Згодом, у квітні, батальйон, де служать учасники гурту «Антитіла», відправили на Харківщину. Там вони проходять службу у евакуаційному підзрозіділі «Маестро» парамедиками-стрільцями. Про військову службу вони часто діляться у соцмережах.