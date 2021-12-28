Антитела признались, употребляют ли алкоголь перед выступлением

За кулисами концерта «Музыкальная платформа. Лучшая песня года» (на канале «Украина» - в полночь с 31 декабря на 1 января) участники популярного коллектива «Антитела» рассказали, что будет на их праздничном столе.

По словам музыкантов, в эту новогоднюю ночь, как и большинство артистов, они также будут работать и дарить свою музыку поклонникам. А какие вкусности будут ждать их на праздничном столе в гримерке?

«Какой-то алкоголь, какая-то нарезка. Привычные блюда, которые подают и не во время новогодней ночи. Пожалуй, шампанское добавится еще», – отметил фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя за кулисами «Музыкальной платформы».

Но оказывается, музыканты против того, чтобы употреблять алкоголь перед выходом на сцену.

«Независимо от того, новогодняя это ночь или любое другое выступление, мы выходим к людям непьяные. Уже после того, как спускаемся со сцены в гримерку, можем позволить себе выпить виски или вина», – сказали музыканты в интервью каналу «Украина».

А с таким явлением, как похмелье, артисты не знакомы. Говорят, еще слишком молоды, чтобы страдать от него.