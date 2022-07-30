Злата Огнєвіч та ДСНС запустили спільний проєкт

«Світло» – пісня-присвята працівникам ДСНС, які щодня розбирають завали, несуть спасіння людям, розміновують території та надають психологічну підтримку, при цьому ризикуючи власним здоров'ям та життям.

З перших днів повномасштабного вторгнення Злата Огнєвіч знаходиться в Україні, а тимчасові виїзди – саме на благодійні концерти, кошти від яких направлені на гуманітарну та військову допомогу України. Співачка взяла участь у понад 100 концертах для наших військових, тимчасових переселенців та зібрала понад 8 млн гривень.

«Для себе я ухвалила рішення залишатися в Україні, тут мій дім, я вірю в наше майбутнє і розвиток, хочу підтримати народ у такі скрутні години, а потім побачити мирні й щасливі. Від самого початку повномасштабного вторгнення я була емоційно знесилена, не мала жодного бажання підходити до інструменту. Цей період минув, і ми створили «СВІТЛО» разом з талановитим сонгмейкером на ім'я Міша Гайдай та ROXOLANA, яка написала текст до пісні», – поділилася Злата.

Пісня-подяка людям Світла, працівникам ДСНС, робота яких часто залишається, так би мовити, «за кадром». Я захоплююсь ними, як і всіма незламними українцями! На документальні кадри неможливо дивитися без сліз, але є і такі кадри, де хлопці посміхаються, незважаючи на втому і біль, і я посміхаюся разом з ними.

Я хочу нашим спільним проєктом з ДСНС привернути якомога більше уваги до такої важливої та часом непомітної для інших роботи, до того, що кожного дня ці люди Світла творять справжній подвиг!» , – наголосила Злата Огнєвіч.