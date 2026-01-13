Даша Астафʼєва розповіла, як рятує менталку після обстрілів

З початком повномасштабного вторгнення ведуча «Хто знає?» Даша Астафʼєва відсікає те, чим не хоче займатися.

Психічне здоровʼя таке ж важливе, як і фізичне. Піклуючись про себе, ми зберігаємо сили, щоб жити, працювати й протистояти труднощам. У стресових ситуаціях важливо запитати себе: «Що може заспокоїти мене зараз?» Внутрішні «якорі» – маленькі ритуали, які рятують психіку, – допоможуть не «розсипатися».

З перших днів великої війни ведуча квіз-шоу Нового каналу «Хто знає?» Даша Астафʼєва волонтерила на кухні й готувала для захисників. Згодом почала вести кулінарне YouTube-шоу, бо зрозуміла, що сам процес приготування їжі – рятівне коло для її психічного здоровʼя.

Я обожнюю це! Переживання, зйомки, інтерв’ю – напередодні важливих подій готую, аби заспокоїтися. А якщо обстріл, то взагалі скасовую всі плани на день і йду на кухню. Ми всі живемо в страшенному стресі, тому це рятує мене. Готую перше, друге, третє, салат, варю компот, печу пундики. Навіть, якщо ніхто не буде їсти! Зараз мене це заспокоює як ніколи, – відверто каже ведуча «Хто знає?» – Єдина проблема – забуваю зняти процес (усміхається). Хоча інколи фоткаю готові страви й показую в Instagram. Завдяки цьому підписники підіймають настрій. Ось днями мені було так погано. Залізла в direct, а там повідомлення від дівчинки: «Ви готували качку пару років тому. А дасте рецепт?» Спочатку відписала: «Ну, ви і згадали» (сміється). А потім сіла й замислилася, бо десь мала зберегти. Таки знайшла! Поділилася, на що отримала у відповідь: «Боже, ви мій кумир. Два роки хотіла зготувати качку саме за вашим рецептом». Класно ж? І так сама надихнулася приготувати її знову вдома.

Ведуча Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Під час вторгнення Даша чесно запитала себе: «А як я хочу жити далі?» Так зрозуміла, що на сцену повертатися не хоче, і стала вкладати більше сил у власний книжковий застосунок.

Війна показала нам, що є найголовнішим. Довела, що кожен може загинути будь-якої миті. Тому треба цінувати життя, час, рідних, улюблену справу. Вкрай важливо не витрачати час на щось, що не подобається. Я вже пережила багато подій, що змусило чітко пообіцяти собі: «Не буду робити те, чого не люблю», – ділиться Даша Астафʼєва.

