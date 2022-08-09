Віра Кекелія вдруге стала мамою та назвала ім’я новонародженої дитини

8 серпня стало відомо, що співачка, учасниця «Голосу країни» та акторка «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія вдруге стала мамою.

У своєму блозі Віра Кекелія поділилась світлинами новонародженого малюка, чим викликала неймовірний резонанс. І вперше після пологів ексклюзивно Кекелія доєдналась до ефіру «Сніданку з 1+1» (в ефірі телеканалу ТЕТ) та розповіла про свій стан та як півторарічний син Іван сприйняв поповнення у родині.

Малий нормально, але старший дуже ревниво ставиться до нього. Ми його попереджали, розповідали задовго, що буде братик. Але я припускаю, що він не до кінця розумів, що таке братик. Він думав, напевно, що це якась іграшка. Тож коли ми принесли братика додому – він спочатку зрадів, а потім проявляв емоції. Але я думаю ми разом спрацюємось, – прокоментувала співачка.

Віра Кекелія з сином / instagram.com/kekeliavera

Новоспечена мама розповіла, яке ім’я отримала друга дитина. Хлопчика назвали Матвій. За словами Кекелії, їх з чоловіком Романом Дудою, з яким вони познайомились на «Голосі країни», переслідувало це ім’я ще до вагітності співачки. Чомусь ним на дитячих майданчиках називали діти старшого сина родини.

У нас з Ромою було декілька ситуацій, до нас підходили якісь малі на дитячих майданчиках, коли ми грались з Ванею. І один хлопчик каже: «О, ти ж Матвій, привіт! Як справи?» І ми розуміємо, що малі вперше бачаться, а він Ваню називає Матвієм. Потім ми гуляли, і до нас інша дитина підходить і починає розповідати про якогось Матвія. І чоловік каже: ну, готуємось до другої дитини, яку будуть звати Матвій. На той час вагітною я ще не була, але так і вийшло, – зізналась Кекелія.

Віра Кекелія з сином / instagram.com/kekeliavera

Щодо майбутніх творчих планів, співачка зазначила, що поява другої дитини її навпаки надихає на створення нової музики та пісень. Віра підкреслила: вже має неабияке бажання виступати та їхати з концертами і сподівається, що найближчим часом повернеться на сцену.

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