Віра Кекелія вдруге стала мамою та назвала ім’я новонародженої дитини
8 серпня стало відомо, що співачка, учасниця «Голосу країни» та акторка «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія вдруге стала мамою.
Малий нормально, але старший дуже ревниво ставиться до нього. Ми його попереджали, розповідали задовго, що буде братик. Але я припускаю, що він не до кінця розумів, що таке братик. Він думав, напевно, що це якась іграшка. Тож коли ми принесли братика додому – він спочатку зрадів, а потім проявляв емоції. Але я думаю ми разом спрацюємось, – прокоментувала співачка.
У нас з Ромою було декілька ситуацій, до нас підходили якісь малі на дитячих майданчиках, коли ми грались з Ванею. І один хлопчик каже: «О, ти ж Матвій, привіт! Як справи?» І ми розуміємо, що малі вперше бачаться, а він Ваню називає Матвієм. Потім ми гуляли, і до нас інша дитина підходить і починає розповідати про якогось Матвія. І чоловік каже: ну, готуємось до другої дитини, яку будуть звати Матвій. На той час вагітною я ще не була, але так і вийшло, – зізналась Кекелія.
Щодо майбутніх творчих планів, співачка зазначила, що поява другої дитини її навпаки надихає на створення нової музики та пісень. Віра підкреслила: вже має неабияке бажання виступати та їхати з концертами і сподівається, що найближчим часом повернеться на сцену.
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